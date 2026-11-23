Alla Sapienza di Roma il 27 novembre 2026 Daniele Radini Tedeschi presenta il volume “Bosch. Una rilettura iconologica”: un viaggio tra simboli, allegorie, tarocchi e visioni apocalittiche del maestro fiammingo.

Alla Sapienza una nuova lettura di Hieronymus Bosch

Il 27 novembre 2026 alle ore 11, presso l’aula multimediale del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sarà presentato il volume “Bosch. Una rilettura iconologica” dello storico dell’arte Daniele Radini Tedeschi. L’incontro, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sarà introdotto da Sergio Rossi (Università La Sapienza) e vedrà gli interventi di Tania De Nile (Università Tor Vergata) e Marco Bussagli (Accademia di Belle Arti di Roma).

Il mondo visionario di Bosch tra simboli e allegorie

Il libro esplora il mondo selvatico e fantasioso di uno dei grandi protagonisti dell’arte del Cinquecento, popolato da ranocchie, uccelli, mostri, figure a metà tra uomo e animale e paesaggi surreali. Attraverso una nuova lettura iconologica, Radini Tedeschi indaga il complesso sistema di simboli e allegorie presente in alcune opere chiave del pittore fiammingo, mettendo al centro i vizi e le virtù del genere umano, le tensioni tra dannazione e salvezza, sogni e inquietudini.

La fine dell’uomo e dei tempi, nei dipinti di Bosch, assume le forme di flagelli e punizioni, di scenari apocalittici che preannunciano la morte. Il terrore di fronte a questi mondi si traduce in un linguaggio che alterna ironia e consapevolezza dell’intrinseca fatuità della vita, in una continua oscillazione tra grottesco e spirituale.

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Alchimia, cabala e tarocchi nel volume edito da Start

Procedendo con un’analisi attenta all’alchimia, alla cabala e al folklore fiammingo dell’epoca, l’autore ricostruisce un panorama culturale tripartito: una religiosità sempre al limite dell’eresia, prossima a stregoneria e magia popolare; saperi ermetici legati alla mistica del tempo; continui rimandi all’iconografia dei tarocchi, gioco di carte diffusissimo nella prima età moderna europea. Il volume, edito da Start edizioni, si compone di una sezione saggistica e di un prezioso glossario di simboli tratti dalle opere di Bosch e analizzati singolarmente.

Nella sua rilettura iconologica, Radini Tedeschi – considerato tra i principali specialisti internazionali dell’arte del Cinquecento e Seicento e divulgatore televisivo per la rubrica dedicata alle grandi mostre nel programma “Applausi” di Rai 1 – mette in discussione interpretazioni consolidate, proponendo nuove chiavi di lettura per molte immagini ancora oggi enigmatiche. Un esempio è il cigno, tradizionalmente legato a purezza e fedeltà, che in alcuni contesti boschiani assume valore negativo, alludendo alla fraudolenza e all’eresia per il contrasto tra l’esterno bianco e l’interno nero dell’animale.

I relatori: Bussagli, De Nile e Rossi

Alla presentazione interverranno tre studiosi di primo piano. Marco Bussagli, professore di prima fascia all’Accademia di Belle Arti di Roma, borsista presso il Warburg and Courtauld Institute e la British Library di Londra, è tra i massimi esperti di Bosch e autore del volume di successo “Bosch. Tavole di diverse bizzarrie”. Tania De Nile, storica dell’arte specialista di pittura fiamminga e nederlandese, insegna “Dutch and Flemish Art 15th-17th centuries” all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed è autrice di studi su soggetti diabolico-stregoneschi e sulle comunità artistiche nordiche in Italia.

Completa il panel Sergio Rossi, a lungo docente presso il Dipartimento di Storia dell’Arte de “La Sapienza”, studioso di storia dell’arte moderna e di storia sociale dell’arte, autore di numerose pubblicazioni e protagonista di importanti iniziative scientifiche su Caravaggio. La loro presenza offrirà un confronto serrato sulle proposte interpretative avanzate da Radini Tedeschi, inserendo il libro nel più ampio dibattito internazionale sull’opera di Bosch e sulla sua eredità, dalle inquietudini del Cinquecento fino agli omaggi del Surrealismo.

Foto: Ufficio Stampa