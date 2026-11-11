Il 26 e 27 novembre 2026 va in scena la seconda edizione di BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, il concorso nazionale dedicato alle band nato per valorizzare e mantenere viva l’opera e il ricordo della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso

Il 26 e 27 novembre 2026 va in scena la seconda edizione di BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, il concorso nazionale dedicato alle band nato per valorizzare e mantenere viva l’opera e il ricordo della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso. Ideato da Antonella Caspoli Di Giacomo con la direzione artistica di Andrea Satta e realizzato in collaborazione con l’etichetta discografica ZdB, il Premio mette al centro la dimensione della band come luogo di incontro, scrittura e ricerca musicale, in sintonia con l’eredità artistica e poetica di Francesco Di Giacomo, autore e interprete di alcune delle pagine più significative del rock italiano. Nel corso delle due serate, condotte dalle voci di Radio Rai Timisoara Pinto e Duccio Pasqua, si esibiranno le sei formazioni finaliste selezionate dalla giuria del Premio. Ogni band presenterà il proprio repertorio originale e una rilettura di un brano tratto dalla produzione solista di Francesco Di Giacomo o da quella con il Banco del Mutuo Soccorso, dando vita a un dialogo tra nuove scritture e memoria musicale

LE BAND FINALISTE: Le sei band che hanno conquistato l’accesso alla finale sono EEF di Pesaro, SCUSE INUTILI di Arezzo, ANE’ di Roma, Io, Virginia e il Lupo di Firenze, Sedici noni di Roma e Bussola Rotta dell’Aquila.

Giovedì 26 novembre si esibiranno:

ANÈ. Realtà musicale di Fabio Mancano, sassofonista e cantante, che con i Takkarate Boys esplora sonorità jazz, rock e world music. Nel 2025 ha pubblicato per Filibusta Records l’album Su la testa! composto da brani originali prevalentemente strumentali, spesso ispirati al linguaggio cinematografico.

Bussola Rotta. Progetto musicale nato nel 2018 all’Aquila, che attraverso canzoni originali racconta storie personali e temi sociali. Nel 2023 ha pubblicato il primo album, 42°22’00.4’’ N 13°21’40.5’’ E, un lavoro dedicato all’incontro tra persone, esperienze e realtà differenti.



Sedici Noni. Il progetto della band, guidata da Lorenzo Masala, si distingue per la ricerca musicale, la contaminazione tra generi come soul, jazz rock e world Music, che valorizzano le diverse sensibilità dei sei componenti. Il gruppo ha preso parte a diversi concorsi e manifestazioni musicali, raggiungendo la finale romana di Emergenza Live. Recentemente ha pubblicato Sentirò, primo singolo che anticipa l’album d’esordio.

Venerdì 27 novembre si esibiranno:

EEF. Formazione marchigiana di cinque musicisti, gli EEF – Early Ettringite Formation – propongono un repertorio originale che unisce Prog, Rock, Funk. Con tre dischi all’attivo di cui uno live, nel corso degli anni si sono distinti grazie alla partecipazione come finalisti di Una voce per San Marino 2023, 2° posto al concorso Music 4 the Next Generation 2023 e On the music Waves 2022.

Io, Virginia e il Lupo. Con una miscela di cantautorato e musica elettronica, in continua ricerca di sonorità intime e personali, hanno all’attivo l’EP Domenica (Bitika Records 2018), l’LP Crisalide (2020). Nel 2025 è uscito l’EP live acustico sonata minima in collaborazione con l’ensemble Fuori dal Coro. Finalisti nelle selezioni per 1° Maggio, Sanremo Rock e Rock Contest, nel 2019 hanno vinto il premio come miglior band toscana per la Fondazione Arezzo Wave.

Scuse Inutili. Band alternative rock nata nel 2018 in provincia di Arezzo, composta da Luca Panoni, Marco Freschi e Davide Boschi. Il gruppo propone brani originali in italiano, tra sonorità rock e melodie più intime. Nel 2020 ha pubblicato l’album d’esordio Come pensi di scappare e nel 2024, con la produzione artistica di Davide “Divi” Autelitano dei Ministri, il secondo disco Senza trovarsi mai.

GLI OSPITI SPECIALI. Accanto alle esibizioni dei finalisti, il programma prevede la partecipazione di numerosi ospiti del panorama musicale italiano. Giovedì 26 novembre saliranno sul palco Bungaro accompagnato al vibrafono da Marco Pacassoni, Raffaella Misiti & Le Romane (Arianna Gaudio, Desirée Infascelli, Annalisa Baldi), Piotta e Arturo Stalteri. Venerdì 27 sarà la volta di Filippo Gatti & Defa, Marina Rei e Sara Penelope Robin. Le due serate vedranno inoltre la partecipazione di Fabio Magnasciutti e Licio Esposito, che accompagneranno i diversi momenti del programma con i loro interventi di disegno dal vivo.

LA GIURIA. A valutare le band sarà una giuria composta da giornalisti, musicisti e operatori del settore, presieduta dal cantautore Pino Marino. Ne fanno parte Carlo Amato (musicista), Guido Bellachioma (Prog Italia), Foffo Bianchi (produttore discografico), Antonella Caspoli Di Giacomo (ideatrice del Premio BIG!), Stefano Ciuffi (musicista), Valerio Corzani (Rai Radio3), Mauro De Cillis (giornalista), Luca De Carlo (musicista), Federico Guglielmi (giornalista), Elisabetta Malantrucco (Radio Rai), Giulio Marino (Oca Nera Rock), Vincenzo Martorella (musicologo), Michele Monina (giornalista), Silvia Notargiacomo (Radio Monte Carlo), Alessandro Papotto (musicista), Massimo Pasquini (giornalista), Fausto Pellegrini (Rainews24), Angelo Pelini (musicista), Andrea Pettinelli (produttore), Anna Maria Piccoli (agitatrice culturale), Maurizio Pizzardi (musicista), Paolo Romani (ufficio stampa), Stefano Saletti (musicista), Gea Satta (studentessa), Paolo Sentinelli (musicista), Marcella Sullo (GR Rai), Agnese Valle (cantautrice) e John Vignola (Rai Radio1).

I PREMI. Al termine della serata del 27 novembre verranno assegnati i premi offerti dall’etichetta discografica ZdB: al miglior brano originale la produzione completa di un EP del valore di 5.000 euro; al secondo miglior brano originale la produzione di un singolo con videoclip del valore di 2.500 euro; alla migliore interpretazione di un brano di Francesco Di Giacomo la produzione di un singolo del valore di 1.000 euro.



Il BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, nato da un’idea di Antonella Caspoli Di Giacomo, con la direzione artistica di Andrea Satta è realizzato con il sostegno di Roma Capitale. Il main sponsor dell’iniziativa è ZdB. L’ideazione ed elaborazione grafica del logo sono di La Douce.

INFORMAZIONI

BIG! – Premio Francesco Di Giacomo – Seconda edizione

Giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2026 – ore 20.00

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Teatro Studio Borgna

Viale Pietro de Coubertin, 30 – 00196 Roma

Biglietti: 20 euro per una serata; 30 euro per entrambe le serate (abbonamento). Commissioni di vendita escluse.

Acquisto biglietti: TicketOne

https://www.ticketone.it/eventseries/big-premio-francesco-di-giacomo-4188274/

Informazioni Auditorium: 06 8024 1281

Sito ufficiale: www.bigpremiofrancescodigiacomo.it

FRANCESCO DI GIACOMO | FOTO DI ROBERTO SCORTA

“Il Big! è dedicato all’arte e alla figura umana di Francesco Di Giacomo. Un gruppo di suoi amici, artisti, giornalisti, cuochi, operatori culturali ha raccolto il desiderio di Antonella Caspoli, la moglie di Francesco, di allestire una occasione per raccontarlo. Un Premio dedicato alle band, perché la band è scambio fisico, è relazione umana, è sogni messi in comune, gioco, felicità, intimità, trasgressione, forse anche rivoluzione. Francesco Di Giacomo, la bellissima voce del rock del meraviglioso Banco del Mutuo Soccorso, ma anche attore, cantautore, affabulatore, immaginario oste, visionario poeta.”