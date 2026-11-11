All’Orient Express La Minerva di Roma Barnes festeggia il 40° numero del magazine internazionale, con al centro il legame tra immobiliare di pregio, hotellerie di lusso e turismo di alta gamma.

Barnes festeggia a Roma il 40° numero del magazine internazionale

Nella prestigiosa cornice dell’Orient Express La Minerva, in Piazza della Minerva nel cuore del centro storico di Roma, si è svolto l’evento esclusivo organizzato da Barnes per celebrare l’uscita del quarantesimo numero del suo magazine semestrale internazionale. Una serata elegante e partecipata che ha riunito investitori internazionali, rappresentanti dell’imprenditoria, esponenti del mondo culturale e volti dell’élite romana negli spazi appena restituiti allo splendore di uno degli indirizzi più iconici dell’hotellerie mondiale. Presenti anche la fondatrice del gruppo Heidi Barnes, Paolo Barletta, Ceo di Arsenale Group, e Giovanni Gargano, Ceo di Barnes Roma.

Immobiliare di pregio e turismo di alta gamma, un circolo virtuoso

C’è un filo che lega il valore di una casa a quello di una destinazione: per questo Barnes, gruppo internazionale leader nel luxury real estate, ha scelto Roma per celebrare il 40° numero del suo magazine. La rivista racconta come design, arte, yachting e ospitalità siano oggi i veri motori che spingono un investitore internazionale a scegliere una città come Roma per vivere e per fare business. Secondo i dati Colliers, tra il 2025 e il 2026 sono in pipeline nella Capitale 14 nuove strutture 5 stelle, per oltre 1500 camere, in un contesto in cui nel primo semestre 2026 gli investimenti alberghieri e immobiliari hanno raggiunto i 308 milioni di euro.

Per la prima volta in vent’anni di storia editoriale, la rivista del gruppo — distribuita in 22 Paesi nel mondo — ha scelto un protagonista italiano per la copertina: Paolo Barletta, imprenditore visionario e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Artefice del rilancio di marchi storici come l’Orient Express e dello sviluppo internazionale dei treni La Dolce Vita, Barletta è indicato come l’esempio concreto di come un grande hotel di lusso non porti solo turisti, ma aumenti il valore immobiliare di un’intera piazza, di un rione, di una città. L’ospitalità di alta gamma genera infatti domanda immobiliare internazionale, mentre l’immobiliare di pregio rende la destinazione più attrattiva e competitiva.

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Roma seconda città al mondo per attrattività degli investimenti

Durante la serata, Giovanni Gargano, CEO di Barnes Roma, ha illustrato il senso dell’iniziativa e il momento straordinario vissuto dal mercato della Capitale. Barnes, realtà internazionale presente in 22 Paesi e da sempre legata all’idea di “art de vivre” e di lusso in ambito immobiliare, vede nel dialogo con l’hotellerie d’alta gamma un connubio naturale. Negli ultimi due anni Roma è stata la seconda città più attrattiva al mondo per gli investimenti immobiliari, trainata dalla ricerca attiva di immobili cielo-terra da parte dei grandi gruppi del lusso.

Gargano ha sottolineato come celebrare proprio all’Orient Express La Minerva — uno dei simboli della rinascita dell’hotellerie di lusso in città — la prima copertina italiana della storia ventennale del magazine, dedicata a Paolo Barletta, rappresenti un motivo di grande orgoglio. L’imprenditore viene indicato come il volto di una nuova stagione per Roma, capace di coniugare investimenti internazionali, tutela del patrimonio storico e creazione di valore diffuso per il territorio.

La visione di Paolo Barletta: quando lusso e cultura ridisegnano le città

Dal cuore de La Minerva, Paolo Barletta ha raccontato come la sinergia tra grandi brand alberghieri, ristorazione d’eccellenza e cultura stia ridisegnando l’attrattività delle destinazioni italiane. Turismo di alta gamma e immobiliare di pregio, ha spiegato, vanno a braccetto: se oggi in Italia si registra una forte crescita dei valori immobiliari, favorita anche da misure come la flat tax, ciò che rende davvero competitive mete come Roma, Firenze o Cortina è la capacità di offrire un’ospitalità e una ristorazione di altissimo livello, capaci di rendere le destinazioni vibranti.

I grandi brand alberghieri mettono le città sulla mappa globale, attraggono un pubblico internazionale e innescano un circolo virtuoso che coinvolge l’intero territorio. Luoghi come La Minerva non sono più spazi chiusi riservati ai soli viaggiatori, ma punti di riferimento vissuti quotidianamente anche dai romani, tra ristorazione d’eccellenza e appuntamenti culturali, come i concerti del martedì con Santa Cecilia. Essere sulla copertina del magazine Barnes, definito da Barletta un autentico sigillo di qualità con una capillarità globale tale da portare riscontri persino da Dubai, rappresenta così il coronamento di una grande storia italiana raccontata su un palcoscenico internazionale.

Foto: Cristina Attinà