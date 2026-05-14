Il Festival del Fumetto di Roma diventa diffuso Dal 14 al 31 maggio tre weekend tra Parione, Testaccio e Garbatella. Al Campo Boario, Caparezza protagonista con la mostra Orbit Orbit,

un TALK SHOW in quattro atti e un nuovo incontro al Villaggio Globale

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione tutto a ingresso gratuito. Grande protagonista di questa edizione sarà Caparezza, artista che da sempre attraversa linguaggi e immaginari, al centro del weekend di Testaccio con la mostra Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore, un grande TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate e un nuovo incontro al Villaggio Globale. Una presenza che conferma la natura trasversale di ARF!, capace di mettere in relazione fumetto, musica, arti visive e cultura popolare contemporanea. Il festival prende ufficialmente il via oggi, giovedì 14 maggio alle ore 17.30, alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma, a piazza Navona, con l’apertura della mostra Mafalda & La Pimpa alla presenza di Altan Due protagoniste tra le più riconoscibili del fumetto internazionale arrivano per la prima volta insieme in mostra: da un lato la bambina creata da Quino, con il suo sguardo critico, lucido e mai accomodante sul mondo adulto; dall’altro la cagnolina a pois rossi nata dalla mano di Altan, capace di trasformare la scoperta in relazione, gioco e meraviglia. Il filo che attraversa l’esposizione è quello del “parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti”: un confronto tra due poetiche diverse e complementari, tra l’inquietudine critica di Mafalda e la fiducia affettiva della Pimpa, che conferma la capacità del fumetto di mettere in dialogo generazioni, immaginari e sensibilità. La mostra a ingresso gratuito, realizzata in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Quipos S.r.l. e Caminito S.a.s. agenzia letteraria, resterà aperta fino a sabato 11 luglio. Dal 22 al 24 maggio ARF! prosegue a Testaccio alla Città dell’Altra Economia del Campo Boario con un programma che intreccia mostre, incontri, attività per l’infanzia e appuntamenti serali. Per tutto il weekend torna ARF! Kids, con laboratori creativi non-stop, letture di qualità, disegni, librerie specializzate per l’infanzia, ARF! Bookshop (in collaborazione con Giufà Libreria Caffé) e un workshop intensivo di Manga di due giorni in collaborazione con KOKORO. Il Campo Boario sarà anche il luogo della presenza di Caparezza, protagonista della mostra Orbit Orbit e, venerdì 22, di un TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate. Un appuntamento pensato come attraversamento dei diversi territori creativi che da sempre abitano il lavoro dell’artista. Sabato 23, un altro appuntamento, tra i più attesi del weekend di Testaccio, l’incontro dedicato a La fine del mondo, la rivista mensile a fumetti che esce in edicola allegata a Il Manifesto: presentazione, talk e firmacopie con Maicol & Mirco, Zuzu, Vitt Moretta e la Vicedirettrice del Manifesto Micaela Bongi. Nella stessa giornata sono previsti tre nuovi incontri con Caparezza: ben due visite guidate alla mostra Orbit Orbit, un firmacopie insieme al disegnatore Riccardo Torti e un nuovo talk al Villaggio Globale. Domenica 24 il programma prosegue con le attività di ARF! Kids, i laboratori creativi e il workshop manga. Per tutta la giornata restano inoltre visitabili la mostra Orbit Orbit, l’ARF! Bookshop e Ottimomassimo con una selezione di libri e attività dedicate alle bambine e ai bambini. Il terzo weekend, 29, 30 e 31 maggio, ARF! arriva alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, portando nel Municipio VIII la sua dimensione più indipendente, laboratoriale e professionale. Alla Casetta Rossa torna la SELF® di ARF! dedicata alle autoproduzioni e all’editoria indipendente, con oltre 50 delle più importanti realtà italiane del settore, talk pomeridiani e serali e l’ARF! Bookshop. Alla Villetta Social Lab saranno protagoniste le artiste del Collettivo Viscosa, con una mostra che espone opere di Artessandra, Fiordip, Bezuss, Silvetrina, émma, Palù, Toonie, Biene e Zanna. Accanto alle produzioni di Viscosa saranno presenti anche collaborazioni con TedxSapienza, Lucha y Siesta e La Revue – L’informazione a fumetti, e il disegno dal vivo a cura di Magville. Alla biblioteca Moby Dick torna invece JOB ARF!, il format dedicato alla formazione e all’orientamento professionale, con i colloqui tra autrici e autori esordienti e case editrici, affiancati dalle masterclass delle principali scuole e accademie di fumetto. Con questa nuova struttura, ARF! non cambia soltanto geografia: ridefinisce il proprio modo di abitare la città, costruendo un festival articolato in più luoghi, più tempi e più pubblici. Mostre, talk, editoria indipendente, attività per bambine e bambini, formazione e incontri professionali diventano parti di uno stesso percorso, pensato per attraversare tre vivaci quartieri romani, mettendoli in relazione attraverso il fumetto nelle sue molteplici forme. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione dove prevista.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il sostegno del Municipio Roma I e del Municipio Roma VIII ed è organizzata e realizzata dall’Associazione Culturale ARF!

INFO PUBBLICO ARF! «Festival di storie, segni e disegni» XII edizione

ROMA – VARI LUOGHI

14 maggio/11 luglio 2026 |22/23/24 maggio 2026 | 29/30/31 maggio 2006

Ingresso gratuito.

Info: 060608

https://www.arf.it/ – info@arfestival.it

Facebook: www.facebook.com/arfestival

Instagram: @arfestival

ARF! FESTIVAL

PROGRAMMA 2026

con accesso gratuito a TUTTE le attività

I LUOGHI

Sala Dalì: Piazza Navona 91

Città dell’Altra Economia / Villaggio Globale Largo Dino Frisullo, s.n.c.

Casetta Rossa: Via G. B. Magnaghi, 14

Moby Dick Biblioteca Hub Culturale: via Edgardo Ferrati 3a

Villetta Social Lab: Via degli Armatori, 3

PIAZZA NAVONA 14 maggio / 11 luglio 2026

c/o Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma.

Mostra MAFALDA & LA PIMPA in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Quipos S.r.l. e Caminito Agency.

• Giovedì 14 maggio alle 17:30: inaugurazione della mostra con TALK e firmacopie insieme al Maestro Altan.

• Orari di visita = da martedì a venerdì dalle 14:00 alle 20:00; sabato dalle 12:00 alle 20:00; domenica e lunedì chiuso.

TESTACCIO 22/23/24 maggio 2026

c/o Città dell’Altra Economia + Testaccio Estate + Villaggio Globale.

• Per tutto il weekend: Area KIDS con 22 laboratori creativi non-stop (iscrizioni gratuite tramite Eventbrite fino a esaurimento posti), letture di qualità, disegni e librerie specializzate per l’infanzia + ARF! KIDS Bookshop + libreria Ottimomassimo + Workshop intensivo di manga della durata di due giorni in collaborazione con KOKORO.

• Orari ARF! Kids = dalle 10:00 alle 20:00.

• Per tutto il weekend: mostra ORBIT ORBIT • Il viaggio del Cosmonauta Caparezza in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore.

• Orari di visita = dalle 10:00 alle 20:00 (venerdì 22 fino alle 22:00).

• Venerdì 22 maggio dalle 17:00 alle 19:00: firmacopie di Caparezza c/o “ARF! Bookshop” in collaborazione con Giufà Libreria Caffè.

• Venerdì 22 maggio dalle 20:00: TALK SHOW IN 4 ATTI di Caparezza sul palco di Testaccio Estate

• Sabato 23 maggio dalle 10:30 alle 12:30: firmacopie di Caparezza e del disegnatore Riccardo Torti c/o “ARF! Bookshop”.

• Sabato 23 alle 13:00: prima visita guidata alla mostra ORBIT ORBIT insieme al suo autore Caparezza (con iscrizione gratuita tramite Eventbrite fino a esaurimento posti).

• Sabato 23 maggio dalle 15:00: presentazione, TALK e firmacopie delle autrici e degli autori della rivista mensile LA FINE DEL MONDO in collaborazione con Il Manifesto (con presentazione in anteprima nazionale del n° 5) insieme a Maicol e Mirco, Zuzu, Vitt Moretta e la Vicedirettrice del Manifesto Micaela Bongi.

• Sabato 23 alle 17:00: seconda visita guidata alla mostra ORBIT ORBIT insieme al suo autore Caparezza (con iscrizione gratuita tramite Eventbrite fino a esaurimento posti).

• Sabato 23 alle 18:00: TALK con Caparezza «Di Orbit Orbit e oltre» c/o Villaggio Globale.

GARBATELLA

29/30/31 maggio 2026

c/o Casetta Rossa + Villetta Social Lab + Hub Culturale Moby Dick.

• Per tutto il weekend c/o Casetta Rossa: la SELF® di ARF! con oltre 50 delle più importanti realtà italiane dell’autoproduzione e dell’editoria indipendente + TALK pomeridiani e serali + firmacopie + “ARF! Bookshop” in collaborazione con Giufà Libreria Caffè.

• Orari Casetta Rossa = venerdì 29 e sabato 30 dalle 16:00 alle 24:00; domenica 31 dalle 16:00 alle 20:00.

• Per tutto il weekend c/o Villetta Social Lab: mostra del COLLETTIVO VISCOSA + laboratori pomeridiani di disegno dal vivo a cura di Magville.

• Orari Villetta Social Lab = dalle 16:00 alle 20:00.

• Venerdì 29 e sabato 30 c/o Moby Dick: JOB! ARF «il format di successo» per la formazione e l’orientamento professionale, con i colloqui di lavoro tra autrici/autori esordienti e le case editrici + le Masterclass delle migliori Scuole e Accademie di Fumetto; in collaborazione con RUFA (Rome University of Fine Arts), IED, Pencil Art, MeFu (Mestieri del Fumetto) e AI (Autori di Immagini).

• Orari Moby Dick = dalle 10:00 alle 20:00.