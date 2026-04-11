C’è un momento preciso in cui capisci che un artista non sta semplicemente tornando, ma sta cambiando fase. È quello che succede con Apparat. Dopo anni di silenzio discografico, Sascha Ring torna in Italia con A Hum Of Maybe, e lo fa nel modo più coerente possibile: portando sul palco una band completa e due date che dicono molto più di quanto sembri.

Il 15 aprile sarà all’Alcatraz di Milano, il 16 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Roma è già sold out, segnale chiaro che il pubblico non lo ha mai davvero lasciato.

A Hum Of Maybe: un disco che nasce nel vuoto

La cosa interessante non è solo il ritorno, ma da dove nasce questo disco. A Hum Of Maybe arriva dopo un blocco creativo profondo. Non una pausa strategica, ma una perdita reale del rapporto con la musica, descritta come qualcosa di “sepolto e irrintracciabile”.

E da lì succede qualcosa: il disco si costruisce su un’idea fragile ma potente. Il “maybe” non è indecisione, è uno spazio aperto. Un territorio dove le cose possono ancora cambiare. Dove convivono opposti: analogico e digitale, luce e ombra, intimità e costruzione sonora.

È qui che Apparat fa un passo avanti. L’elettronica smette di essere fredda e diventa materia emotiva.

Una band vera, non un supporto

Sul palco non c’è un producer con il laptop. C’è una band. E questa è una scelta precisa. Violoncello, violino, batteria, trombone: strumenti che portano la musica verso una dimensione quasi cameristica.

Il risultato è un suono stratificato, dove l’elettronica non domina ma dialoga. È un cambio di linguaggio, non solo di arrangiamento.

Da Goodbye a oggi: perché Apparat conta ancora

Se c’è un motivo per cui Apparat è rimasto rilevante, è la sua capacità di stare tra i mondi. Goodbye lo ha reso riconoscibile a livello globale, grazie a serie come Dark e Breaking Bad.

Ma non si è fermato lì. Le colonne sonore, il lavoro con Moderat, il David di Donatello per Capri-Revolution: tutto costruisce un percorso coerente.

I live: esperienza, non concerto

Queste due date italiane non sono semplici live. Sono test. Servono a capire se questa nuova fase funziona davvero dal vivo.

E probabilmente sì. Perché oggi più che mai, la musica elettronica ha bisogno di uscire dal club e diventare racconto. Apparat lo ha capito prima di molti.

Immagini Ufficio Stampa GDG