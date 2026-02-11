Sabato 14 febbraio visita guidata al Museo Archeologico Carlo Cicala di Priverno con letture a cura di Filippo Campana della compagnia Matutateatro e aperitivo a tema con vini naturali del Progetto Sete.

Prima che esistesse San Valentino, a vegliare sugli innamorati c’era Venere. Per i Romani l’amore non era solo un sentimento: era una forza divina, un richiamo potente che muoveva desideri, scelte, destini. Si amava con intensità, senza timore, tra simboli, rituali e parole capaci di attraversare i secoli. Antichi Amori nasce proprio da questa eredità. Nelle sale del Museo Archeologico “Carlo Cicala” di Priverno, il passato prende voce sabato 14 febbraio in una visita tematica che racconta come l’amore veniva vissuto, rappresentato e custodito nel mondo romano. Reperti, oggetti e contesti archeologici diventano indizi preziosi di relazioni, promesse, passioni quotidiane, mentre i versi dei poeti latini, interpretati da Filippo Campana della compagnia Matutateatro, restituiscono emozioni sorprendentemente vicine alla nostra sensibilità. Il viaggio si chiude in modo conviviale nella buvette dei Musei, dove il racconto storico incontra il gusto e un aperitivo a tema abbina i vini naturali del Progetto Sete a cibi che nell’antichità erano legati simbolicamente al desiderio e alla condivisione.Un San Valentino diverso, immerso nella bellezza dell’archeologia, dove passato e presente si sfiorano nel linguaggio universale dei sentimenti.

I Musei Archeologici di Priverno,

in collaborazione con la DMO Dai Monti Lepini al Mare e con Progetto Sete

e con il supporto di MyBestLazio.it,

presentano

ANTICHI AMORI

A San Valentino tra storia, poesia e gusto.

Visita guidata a tema al Museo Archeologico Carlo Cicala.

Letture a cura di Filippo Campana della compagnia Matutateatro.

Aperitivo a tema con vini naturali del Progetto Sete.

SABATO 14 FEBBRAIO 2026, INIZIO ORE 17:30

Museo Archeologico Carlo Cicala

Palazzo Antonelli, Piazza Giovanni XXIII, Priverno (LT)

Info e prenotazioni: 347 2330723 – 349 1814504

Ingresso: 15,00 euro