Tante novità per la nuova edizione di ‘UnoMattina’, a partire dall’orario. Massimiliano Ossini sarà affiancato da Daniela Ferolla.

Torna UnoMattina. Da lunedì 11 settembre – dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 9.50 – torna su Rai1 e Rai Italia UnoMattina con mezz’ora in più. La fascia dalle 8.30 alle 9 sarà infatti dedicata all’attualità e ai suoi approfondimenti, in continuità con l’informazione del Tg1 e con una particolare attenzione alle notizie positive che non sempre trovano spazio nelle cronache.

Alla conduzione di Massimiliano Ossini, che ha garantito il successo dell’edizione precedente, si affianca quella di Daniela Ferolla, che dopo la felice esperienza di Linea Verde Life arriva a impreziosire l’offerta del programma. UnoMattina racconterà le piccole e grandi sfide che ogni famiglia è chiamata a fronteggiare in questo momento: prezzi che salgono, occupazione, salute.

Torneranno dunque i suggerimenti e le ricette per contenere i costi della vita quotidiana e i tutorial mirati al risparmio, mentre i servizi e i collegamenti terranno aperta una finestra attenta e curiosa sul territorio e sulle sue dinamiche ambientali e sociali, privilegiando le buone pratiche connesse alla tutela dell’equilibrio del nostro ecosistema. Ad arricchire la proposta del contenitore di Servizio Pubblico del mattino anche momenti di gioco e di riflessione, pagine dedicate alla cultura e allo spettacolo, interviste alle personalità della scena nazionale e internazionale e dirette dai grandi eventi come il Prix Italia e il Festival di Sanremo.