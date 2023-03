Da venerdì 3 marzo, ‘Unbelievable Me’: storie di coraggio e riscatto legate al tema della malattia e della disabilità.

Da venerdì 3 marzo – in seconda serata alle 22.40 su Real Time – va in onda Unbelievable Me: Storie Straordinarie. La nuova serie in 10 episodi, ogni venerdì per dieci settimane, racconterà storie reali di coraggio e riscatto che si sviluppano attorno al tema della malattia e della disabilità. A partire da queste tematiche, lo scopo del format è quello di sensibilizzare il pubblico offrendo una narrazione differente, raccontando storie vere di persone comuni che si sforzano di superare gravi malattie e condizioni mediche, impedendo alle loro disabilità di dominare le loro vite.

È il caso di Veronica Yoko Plebani – campionessa paralimpica e medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nel Triathlon – protagonista del primo episodio. Veronica Plebani, all’età di 15 anni, è stata colpita da una meningite batterica fulminante. Ha deciso comunque di condividere con il mondo le sue cicatrici con la speranza di poter dare forza a chiunque si trovi nella sua stessa condizione. E di ritrovare un po’ di fiducia in se stessa e nei confronti del suo corpo, diventando una paladina della body positivity.

Unbelievable Me: Storie Straordinarie racconterà anche l’esperienza di Tilly Lockey, un’adolescente inglese a cui è stata diagnosticata la setticemia meningococcica e che utilizza braccia bioniche. Così come quella di Nick Smith, uno degli uomini più piccoli del mondo, affetto da nanismo primordiale osteodisplastico microcefalico. E infine sarà raccontata la storia di Lalit Patidar, uno studente indiano affetto da ipertricosi o Sindrome del Lupo mannaro.

Ed è proprio grazie alla forza di queste storie che la disabilità può essere percepita come un’occasione per parlare di accessibilità e inclusione. Unbelievable Me: Storie Straordinarie va in onda a partire da venerdì 3 marzo alle 22.40 su Real Time (canale 33). Sarà disponibile in streaming su discovery+.