Bebe Vio Academy e Super! uniscono le forze per portare in tv i valori di Bebe Vio in occasione del compleanno di SpongeBob.

Arriva su Super! la Bebe Vio Academy! In collaborazione con art4sport Onlus e Nike, l’accademia multisportiva ha infatti realizzato un programma inclusivo che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che è incentrato sulla visione di Bebe: rendere lo sport accessibile per tutti. SpongeBob e Patrick Stella hanno provato insieme a Bebe Vio le cinque diverse discipline sportive paralimpiche presenti alla Bebe Vio Academy. Un incontro divertente e giocoso per promuovere i valori dell’amicizia, dell’inclusione, del diritto di tutti al gioco e allo sport, che si è tradotto in sei clip televisive.

La prima sarà svelata il 14 luglio all’interno della maratona dedicata al 25° compleanno di SpongeBob, che su Super! – canale 47 del dtt e di tivùsat e sul 625 di Sky – andrà in onda dalle 16:15 alle 20:00. Le altre clip saranno inserite in palinsesto in rotazione dal 26 agosto al 15 settembre. Le discipline paralimpiche protagoniste delle clip saranno il sitting volley, il basket in carrozzina, la scherma in carrozzina, l’atletica paralimpica e il calcio integrato.

«Facendo sport si fa integrazione. – dichiara Bebe Vio – La Bebe Vio Academy è un luogo dove i bambini dai 6 ai 18 anni possono venire e fare sport insieme. È nata dal sogno di trovare un luogo perfetto dove la disabilità diventa normalità e dove i bambini possono giocare insieme. È stato bello portare qui due amici come SpongeBob e Patrick Stella!».