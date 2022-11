Nasce ‘HairStyle: The Talent Show’, da un’idea di Rossano Ferretti

L’HairStylist di fama mondiale Rossano Ferretti annuncia un talent show ideato per valorizzare il settore: ecco di cosa si tratta e come partecipare ai casting.

Sul piccolo schermo abbiamo visto sfilare – e diventare autentiche star – chef, make-up artist, designer, pasticceri amatoriali e bambini prodigio. Ma se c’è una categoria per la quale le luci dei riflettori tv non si sono mai davvero accese è quella degli hairstylist, i parrucchieri. È proprio a loro e su di loro che punta il nuovo progetto di Rossano Ferretti, nome italiano prestigiosissimo nel mondo che conta venti lussuosi saloni nelle destinazioni più esclusive. Una sola la sua missione in oltre trent’anni di carriera: la cura del benessere e la personalizzazione dei servizi per capelli.

Insieme a Shine Iberia (società di Banijay Group), Ferretti ha annunciato per il 2023 HairStyle: The Talent Show, nuovo format e concept dedicato ai migliori professionisti dell’hairdressing. “La figura del parrucchiere è sempre stato sottovalutata, considerata quasi l’ultima ruota del carro”, esordisce il ‘Maestro dei Capelli’. “I cuochi sono diventati chef star intoccabili, i truccatori lo stesso: hanno saputo dare valore al loro mestiere e hanno educato i consumatori. È una cosa che noi parrucchieri non abbiamo mai avuto l’occasione di fare”.

“Ho fatto la guerra per esaltare l’industria”, prosegue Rossano Ferretti. “Sono sempre stato un guerriero e anche questa volta voglio dare una voce al settore, esaltando quello che facciamo tutti i giorni”.

“Questo progetto nasce per aiutare l’industria a trovare nuovi nomi, considerato che negli ultimi vent’anni non ne sono usciti”, afferma ancora l’hairstylist. “Ma abbiamo sempre bisogno di persone e innovazioni, e per questo nasce questo talent. Abbiamo creato un progetto che vuole essere di intrattenimento per tutti gli appassionati di bellezza e di educazione al consumo. È una voce per questo mondo meraviglioso e vogliamo far capire a tutti i parrucchieri del mondo che hanno una possibilità”.

Una nuova scommessa, dunque, per Rossano Ferretti, che racconta con orgoglio un percorso costruito passo dopo passo e non senza detrattori. “Ho partecipato a grandi progetti ma questo credo che sia il più grande per il mondo dell’hairstyle. Come tutte le cose che ho fatto sono sempre stato preso per quello matto, ma quando hai una visione che altri non condividono sei sempre considerato un folle. Pensate a Steve Jobs… Ma la follia in qualche modo mi ha accompagnato in maniera saggia, come diceva mio padre che mi definiva un matto saggio”.

‘HairStyle: The Talent Show’, al via i casting

I casting di HairStyle The Talent Show sono aperti e possono partecipare i parrucchieri professionisti compilando il modulo dedicato qui. I concorrenti si sfideranno affrontando le sfide più straordinarie per aggiudicarsi la vittoria e conquistare un rinnovo completo del proprio salone. Il programma sarà di portata internazionale e avrà la propria edizione sviluppata in cinque Paesi: oltre l’Italia, lo show sarà realizzato in USA, Spagna, Messico e Brasile.

“Tutte le registrazioni saranno fatte a Madrid”, spiega Ferretti. “Per la prima volta starò per quattro mesi nello stesso posto. In palio ci sono premi per un valore totale di 150mila euro con arredamento completo curato da me nella progettazione, prodotti, attrezzature. Ho voluto partner tutti i italiani per dare l’opportunità alla mia amata Italia di essere leader sotto tutti i punti di vista”. I brand coinvolti saranno Alfaparf Milano Professional (main sponsor), Great Lenghts, Maletti e Gama Italy Professional.

“I saloni del futuro non sono grandi fabbriche ma boutique”, afferma l’hairstylist. “Io farò da mentore: per la prima volta apro i miei e segreti al mondo. È il momento di farlo, per aiutare le nuove generazioni a sognare facendo capire che questo è un mestiere davvero meraviglioso. Siamo i migliori psicologi che la gente possa incontrare”.

La messa in onda, prevista per l’ultimo trimestre del 2023, porterà quindi in tv concorrenti che devono dimostrare “passione, amore, talento e grande forza di comunicazione. Perché il messaggio che deve arrivare forte è importante: quello del parrucchiere è un mestiere che non può più essere sottovalutato”. “Voglio dire queste cose in faccia alla gente: mancano le guide, è cambiato il sistema ed è importante educare. Questa è la chiave, secondo me”, prosegue Ferretti.

Ma, quindi, cos’è il talento? “Il talento è il più grande amico e il più grande nemico di ogni essere umano. Chi ce l’ha e pensa che basti, sbaglia. È un accessorio ma non è tutto, fa parte di un sistema. Servono anche costanza e coraggio. Ho nutrito il talento per tutta la vita, non serve gonfiarsi del solo talento: deve essere foraggiato”.

Nelle dieci puntate, il grande ‘Maestro dei capelli’ non sarà da solo nel giudicare il lavoro dei dieci concorrenti. Oltre a Rossano, infatti, ci sarà un rinomato stylist del Paese che ospita la competizione e una celebrity locale che condividerà la propria opinione sulle sfide. Parrucchieri di tutto il mondo è il vostro momento.

