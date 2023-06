Tutta la programmazione di Pluto Tv per il Pride Month: in onda anche due episodi a tema di ‘South Park’, presentati a Roma.

Grande festa a Roma nel nome di Pluto Tv. Venerdì 16 giugno presso la Pride Croisette in viale delle Terme di Caracalla, Pluto TV ha organizzato la proiezione di alcuni episodi di South Park, introdotti dal comico Daniele Gattano. South Park ha più volte, nel corso della sua storia, affrontato tematiche legate al Pride e ai diritti della comunità LGBTQIA+. Quest’anno, in occasione della programmazione speciale rainbow di Pluto TV, la serie è stata dunque presentata alla Pride Croisette di Roma.

Durante la serata sono stati presentati due episodi che affrontano le sfide e le questioni rilevanti per la comunità LGBTQAI+ partendo dagli stereotipi benpensanti proposti nella serie. In una particolarissima crociata contro il politicamente corretto, South Park riesce infatti a fabbricare praticamente ad ogni episodio una critica puntuale e precisa sulla società occidentale e sui suoi paradossi. E lo fa rovesciando gli stereotipi affidati ai vari personaggi. South Park è un pilastro nella storia dell’animazione. Di fatto, ha contribuito ad accendere i riflettori su temi e problematiche legate non solo ai temi della comunità LGBTQIA+ ma più in generale sulle criticità della società moderna.

Alessandro Agnoli, direttore della rivista Anime Cult!, Gabriella Giliberti, content creator, e Renzo di Falco, il serialista e voce di RDS hanno inoltre affrontato alcuni dei temi legati al mondo LGBTQIA+ e divertito tutti gli ospiti del village.

Pluto Tv: la programmazione per il Pride Month

Per tutto giugno, Pluto TV sta celebrando il Pride con una programmazione dedicata. In onda film ed episodi dedicati ai temi LGBTQIA+ degli show più famosi e apprezzati della televisione. Dal primo giugno è infatti disponibile su Pluto TV Film una selezione di film imperdibili. Tra questi Poeti dall’Inferno, East is East, Stato di Ebbrezza e tanto altro. Nel corso del mese, inoltre, andranno in onda gli episodi a tema de Il Testimone, Catfish e naturalmente South Park. Ma non è finita qui. Dal 2 giugno si è acceso VH1+ Pride, il canale dedicato a tutti gli artisti che hanno contribuito a creare un mondo più inclusivo.

Per non perdere neanche uno dei contenuti dedicati al mese del Pride sul servizio streaming gratuito di Paramount