Un intero canale dedicato all’ASMR: su Pluto TV ASMR non potevano mancare i mukbang degli youtuber coreani.

Pluto TV ha annunciato il lancio del nuovo canale Pluto TV ASMR, disponibile in piattaforma a partire dal 6 settembre, e non potevano mancare i Mukbang. Il canale è dedicato interamente all’Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR), con una selezione speciale di contenuti a tema food. Un nuovo guilty pleasure che combina il piacere culinario con i benefici rilassanti dell’ASMR.

Sul canale andranno in onda 24 ore su 24 una varietà di contenuti dedicati al cibo, tra cui i Mukbang di G’NI. I Mukbang sono una tipologia di video sul food nata in Corea del Sud che ha come soggetto una persona che mangia. E ancora i fratelli protagonisti di DGD: Nado – YouTuber coreana che si distingue perché mangia molto lentamente e perché descrive al suo pubblico l’esperienza del mangiare nel dettaglio – o Cossert, specializzata nel preparare e mangiare dolci molto golosi. E per finire i video che mostrano la preparazione di succulente ricette di FoodieBoy e J’adore Dessert. I video ASMR, in particolare quelli a tema food, offrono un’esperienza multisensoriale che combina suoni rassicuranti e stimoli visivi appetitosi, creando momenti di puro piacere.

Uno degli effetti dimostrati dell’ASMR è la sua capacità di diminuire la frequenza cardiaca di circa 3-5 battiti al minuto durante l’ascolto, che si traduce nella riduzione di ansia e stress, oltre che un miglioramento generale della salute mentale e fisica. L’ASMR, inoltre, è spesso utilizzato come strumento per migliorare la qualità del sonno, grazie alla capacità di questi suoni di indurre uno stato di rilassamento profondo.