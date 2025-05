Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, conduce Tyla: ecco come votare e dove vedere la premiazione dei KCA 2025.

Tyla è pronta a salire sul palco con tanto slime come presentatrice della più grande festa dell’estate: i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025. I KCA si terranno sabato 21 giugno al Barker Hangar di Santa Monica, California, e celebreranno i preferiti dei fan nel mondo del cinema, della televisione, della musica, dello sport e molto altro.

In Italia saranno trasmessi in anteprima su Sky On Demand giovedì 26 giugno dalle 20.00 e in premiere su Nickelodeon (Sky 605) venerdì 27 giugno alle ore 20:00. Poi, da sabato 28 giugno, saranno disponibili anche su Paramount+. Sono stati annunciati anche i candidati di quest’anno ai Kids’ Choice Awards. Tra i nominati per la prima volta ci sono Gracie Abrams, Zach Bryan, Jordan Chiles, Frankie Grande, Cynthia Erivo, Doechii, Keith Lee, Chappell Roan, Shaboozey, Shohei Ohtani e Florence Pugh, tra gli altri.

In testa con quattro nomination ciascuno ci sono Ariana Grande, Lady Gaga e Kendrick Lamar, seguiti da Jack Black, Dwayne Johnson, Selena Gomez e Jelly Roll, con tre nomination ciascuno. Le esibizioni musicali saranno invece annunciate più avanti.

Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025: le nomination

Tutti i fan possono votare I propri beniamini nelle 35 diverse categorie sul sito ufficiale dei Kids’ Choice Awards, KidsChoiceAwards.com. Le nomination dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025 riflettono ancora una volta i gusti e le passioni del giovane pubblico, celebrando i protagonisti più amati della televisione, del cinema e della musica. Tra i programmi TV per ragazzi, spiccano titoli di grande successo come The Thundermans: Undercover, Bunk’d e Wizards Beyond Waverly Place, mentre sul fronte family si distinguono serie acclamate come Cobra Kai, Abbott Elementary e Goosebumps: The Vanishing, con interpreti del calibro di Jude Law, Peyton List e David Schwimmer tra i candidati.

Per quanto riguarda il cinema, i fan potranno sostenere film molto attesi come Wicked, A Minecraft Movie, Sonic the Hedgehog 3 e Beetlejuice Beetlejuice. Tra le attrici più in vista figurano Ariana Grande e Cynthia Erivo per i loro ruoli in Wicked, mentre tra gli attori brillano Jack Black, Jim Carrey e Dwayne Johnson. Le categorie dedicate ai film d’animazione vedono protagonisti titoli amatissimi come Inside Out 2, Moana 2 e Mufasa: The Lion King, mentre tra i personaggi cattivi e gli eroi preferiti troviamo icone del calibro di Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Florence Pugh e Sebastian Stan.

Le nomination musicali e sportive

Anche la musica ha un ruolo centrale nei Kids’ Choice Awards 2025, con Ariana Grande, Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish e Kendrick Lamar tra i principali nominati. Le collaborazioni musicali mettono in luce featuring d’eccezione come quelli con Bruno Mars, SZA e Dolly Parton. Gli artisti emergenti che stanno conquistando il pubblico includono Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Zach Bryan e Shaboozey, mentre tra gli album più amati si segnalano Wicked: The Soundtrack, Mayhem di Lady Gaga e I Said I Love You First di Selena Gomez.

Completano il quadro le categorie dedicate allo sport, con star come Lionel Messi, Shohei Ohtani, Simone Biles e Coco Gauff, e quelle dedicate ai creator digitali, dove spiccano nomi noti come MrBeast, Charli D’Amelio e Kai Cenat. Grande attenzione anche per il mondo del gaming e dei podcast, con Minecraft, Roblox e New Heights tra le scelte più popolari.