Il 28 aprile Sky Crime propone un docufilm che svela l’ascesa e la caduta di un maestro dell’inganno: guarda la clip in esclusiva.

Un uomo che ha costruito un impero con le parole, seducendo vip, finanza e media, fino a quando la verità non l’ha travolto. L’Impostore – La storia di Alessandro Proto arriva su Sky Crime e in streaming su NOW lunedì 28 aprile alle 22:55. Un docufilm che è un viaggio affascinante e inquietante nella mente di un genio della truffa. Da venditore porta a porta a presunto immobiliarista delle star, Alessandro Proto ha incantato il mondo con bugie magistrali, ma a che prezzo?

Partito da zero, Proto si è reinventato come un finanziere da copertina, convincendo tutti di essere l’uomo dietro vendite immobiliari per George Clooney e Brad Pitt o acquisizioni di colossi italiani. “Non serve fare, basta raccontare e far credere”, diceva, e con questa filosofia ha tessuto una rete di inganni che ha stregato il jet set e la stampa internazionale.

Immagine da Ufficio Stampa

Il docufilm, prodotto da Ballandi per Hearst Networks Italia, ripercorre la sua ascesa fulminea, mostrando come l’ambizione possa sfociare in una truffa senza scrupoli. E dopo il successo è arrivata, rovinosa, la caduta. Da un impero immaginario alla prigione: L’Impostore racconta non solo il talento di Proto per la manipolazione, ma anche le conseguenze devastanti delle sue azioni.

Attraverso testimonianze esclusive, materiali d’archivio e ricostruzioni avvincenti, il film svela i meccanismi di un inganno che ha incantato il mondo, fino all’arresto che ha messo fine al suo gioco. Un ritratto che spaventa e affascina, mostrando il confine sottile tra sogno e crimine.

Scritto da Marco Tursi ed Egilde Verì, L’Impostore – La storia di Alessandro Proto (durata 120 minuti) è un racconto che tiene incollati allo schermo. Appuntamento lunedì 28 aprile alle 22:55 su Sky Crime e NOW per scoprire una parabola che vi farà riflettere su ambizione, verità e inganno.

Immagini da Ufficio Stampa