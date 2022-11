La Dottoressa Smile su Real Time: «Un sorriso può cambiare la vita»

Torna su Real Time la Dottoressa Smile, e come nella precedente edizione è pronta ad aiutare i pazienti a ritrovare il sorriso e l'autostima.

Dopo il grande successo della scorsa stagione, su Real Time torna il primo smile makeover italiano: La dottoressa Smile. Ogni martedì alle 22.50 a partire dal 22 novembre, Annapaola Manfredonia mette a disposizione le sue competenze e il suo studio per tornare a far sorridere i 18 protagonisti di questa nuova stagione. Sei puntate in tutto, per vedere come un bel sorriso sia in grado di cambiare la vita. Come nel caso di Ciro, protagonista della prima puntata.

“Tutte le storie e tutti i pazienti sono importanti per me; ma Ciro è quello che forse più mi ha colpita. Parliamo di un ragazzo di quasi 40 anni con soli 5 denti e il desiderio e la voglia di trovare l’amore”. Annapaola Manfredonia – Dottoressa Smile

Leggi anche:>> La Dottoressa Smile: anticipazioni martedì 29 novembre, seconda puntata

E se pensate che il caffè sia il primo responsabile nel caso di denti macchiati… sappiate che non è così! Scopritelo nella nostra intervista.

Crediti foto: Daniele Mignardi Promopressagency