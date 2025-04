Dopo il successo della prima stagione, Katia Follesa torna con ‘Comedy Match’: le novità del programma in onda dal 1° maggio.

Dopo il successo della precedente stagione, torna da giovedì 1° maggio alle ore 21.25 su Nove l’atteso programma Comedy Match condotto da Katia Follesa con un cast di comici d’eccezione. Con la sua travolgente energia e ironia, l’amata e seguitissima comica Katia Follesa guida anche quest’anno le sfide di improvvisazione tra due squadre formate ogni sera a rotazione da quattro comici diversi, tra i più apprezzati del momento.

Il cast di comici si arricchisce: ai talent storici che nella precedente edizione si sono distinti con performance comiche uniche – Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Gigi Rock – si aggiungono le new entry Giulia Vecchio, Gianmarco Pozzoli e Filippo Caccamo, per una nuova stagione tutta da ridere.

Comedy Match: le novità

In ogni puntata di Comedy Match, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, le squadre si affronteranno su un palco rotante in nove diversi round a tempo sui temi più svariati per mettere alla prova le abilità degli sfidanti su categorie differenti. Sitcom, music, televisione, duello, cinema e social a cui si aggiungono altre arene di sfida, move, duello doppio e Mystery Match.

Altra novità di quest’anno l’arrivo degli Old Boys, valletti senior che affiancheranno Katia nella conduzione. Seguendo le regole dettate da Katia, i comici protagonisti dovranno schierare in campo il loro talento e la loro creatività cimentandosi in sketch improvvisati, il tutto sotto il giudizio del pubblico che al termine di ogni sfida deve votare la propria squadra preferita fino alla Comedy Battle, round finale dello show che può modificare il risultato parziale della sfida, decretando la squadra vincitrice.

Foto di Francesco Margutti