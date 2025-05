Dal 13 maggio, la docu-serie che svela il lato oscuro dell’umanità in quattro episodi: su Funweek una clip in anteprima esclusiva.

Preparatevi a un viaggio che vi farà gelare il sangue. Dal 13 maggio, ogni martedì alle 22:00, Sky Crime e NOW presentano I più spietati serial killer, docu-serie in quattro episodi che racconta i recessi più oscuri della mente umana. Dal Mostro di Marcinelle allo Strangolatore di Vienna, la produzione targata NBC Universal approfondisce senza filtri le storie agghiaccianti dei criminali più feroci della storia. Un’indagine profonda e inquietante che non è solo cronaca, ma un’immersione nel male assoluto.

Gli episodi scavano a fondo nelle vite di figure come il Mostro di Marcinelle, che ha rapito, abusato e ucciso cinque bambine in Belgio, o lo Strangolatore di Vienna, il cui regno di terrore ha paralizzato un’intera città. Attraverso testimonianze, ricostruzioni e analisi, la serie esplora come persone comuni si trasformino in mostri, offrendo uno sguardo senza censure su ciò che spinge l’umanità verso l’abisso. Quattro episodi che terranno incollati allo schermo, con un mix di suspense e riflessione.

Distribuita da NBC Universal, questa docu-serie è un viaggio psicologico che va oltre la cronaca nera. Ogni episodio è un’immersione nel lato più oscuro dell’umanità, un’analisi che spaventa ma affascina, perfetta per chi ama le storie vere e i misteri della mente. La data da segnare in calendario è il 13 maggio alle 22:00 su Sky Crime e in streaming su NOW.

