Continua il successo di ‘GialappaShow’, che anche per la seconda puntata incassa ascolti importanti e si conferma amatissimo dalla platea televisiva.

Secondo appuntamento, secondo successo di ascolti per GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. La puntata numero due ha visto la conduzione di Mago Forest affiancato, dopo Paola Di Benedetto all’esordio nella prima serata, da Melissa Satta. Su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand, domenica 28 maggio lo show ha registrato complessivamente 1.468.000 spettatori medi, in linea con l’esordio di settimana scorsa.

Il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha raccolto complessivamente 1.012.00 spettatori medi con una share del 5,8%. Anche in questa seconda puntata, Santin e Gherarducci hanno regalato una carrellata di personaggi che si sono alternati, a partire da Brenda Lodigiani nei panni di Ester Ascione, primo androide prodotto interamente in Italia. E ancora, Ubaldo Pantani nell’imitazione di Costantino Della Gherardesca e Marcello Cesena con un nuovo episodio di Sensualità a Corte.

Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa MN

E se Alessandro Betti è diventato un fachiro, Valentina Barbieri ha dato voce a Francesca Fagnani impegnata a intervistare Albert Einstein. Lo scienziato, nel corso di un’improbabile ed esilarante conversazione, diventa protagonista di ‘Berve’ tra gossip e teorie, con rivelazioni davvero inaspettate.

LEGGI ANCHE: — ‘GialappaShow’, rendiamo grazie alla Gialappa’s Band

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli mentre per la parte musicale i Neri Per Caso diretti dal Maestro Vittorio Cosma sono la resident band.

Crediti Ufficio Stampa MN