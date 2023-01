Flavio Montrucchio torna a condurre ‘Primo Appuntamento’, le novità

Il 3 gennaio su Real Time si aprono le porte del nuovo ristorante del dating ‘Primo Appuntamento’ alla sua settima stagione. Conduce Flavio Montrucchio.

Si torna a emozionarsi e incuriosirsi con il dating show di Real Time Primo Appuntamento, la cui stagione numero sette si apre martedì 3 gennaio. E il nuovo anno conferma alla conduzione Flavio Montrucchio, ormai vero e proprio padrone di casa elegante e discreto che apre le porte di una location completamente rinnovata. Il conduttore, infatti, accoglierà single giunti da tutta Italia in un’atmosfera d’altri tempi puntando su una maggiore interazione con gli ospiti.

Foto da Ufficio Stampa Discovery

Dispensatore di consigli e attento ascoltatore di dubbi, Montrucchio potrà contare su un team pronto a realizzare ogni desiderio degli avventori. Oltre allo storico barman Mauro e alla brigata di sala puntuale e accogliente, conosceremo la nuova maître Barbara, solare e professionale, che supervisionerà il locale. E quest’anno, il primo single potrà trovare al bancone dell’aperitivo o direttamente al tavolo un indizio chiave per scoprire in anteprima qualcosa del suo misterioso commensale.

La formula di Primo Appuntamento non cambia e mette al centro, come sempre, gli appuntamenti al buio tra cuori solitari che non si sono mai visti. Insieme, potranno vivere una serata diversa dal solito per un viaggio nei sentimenti dalle sfumature giocose o timide. Da chi cerca il vero amore a chi semplicemente una piacevole compagnia, le cene ci raccontano storie di inclusività e riscatto senza etichette.

Primo Appuntamento (15 episodi x 75’) è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery e va in onda da martedì 3 gennaio alle 21:20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+.

Foto da Ufficio Stampa Discovery