Fabio Caressa e il Diavolo tentatore: dal 29 maggio su Sky arriva ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’.

Da giovedì 29 maggio arriva Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, condotto da Fabio Caressa. Sky ha lanciato il promo, che annuncia la data di partenza del nuovo show Sky Original, in arrivo su Sky e in streaming su NOW.

A proporre l’idea è il «leader del settore da millenni», il Diavolo tentatore, direttamente nel suo ufficio luminosissimo e pieno di piante: un nuovo show basato proprio sulle tentazioni. Dodici comuni mortali, una giungla ostile, tentazioni ovunque, ma se uno cede pagano tutti. Una sola condizione: che a condurre ci sia proprio lui, Fabio Caressa. Nasce così Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo grande show di Sky. Nel primo promo ufficiale rilasciato oggi, viene annunciata la data di partenza: giovedì 29 maggio.

Fabio – amatissimo volto Sky, al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento – è a colloquio proprio nell’ufficio del Diavolo. Accetta la sua idea e assume il compito di guidare questo nuovo show Sky Original, prodotto da Blu Yazmine, perché «di te non mi fido tanto… niente di personale, eh!».