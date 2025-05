In onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo la campagna Mediaset per la Festa della Mamma 2025.

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE: ‘Andor 2’: Ben Mendelsohn, Denise Gough e Kyle Soller raccontano l’evoluzione dei loro personaggi

Lo spot è un omaggio al profondo legame che unisce genitori e figli, al di là del nome con cui viene chiamata una mamma: mà, mammina, madre, mamy o qualsiasi altro appellativo affettuoso. Ciò che davvero conta è l’amore incondizionato che la unisce ai propri figli.

LEGGI ANCHE: ‘One Piece’ conquista l’Italia: l’Action Game Itinerante celebra l’anime più amato

Con un linguaggio evocativo e intenso, la campagna esalta l’unicità di ogni relazione familiare e invita a riflettere sull’importanza dei legami affettivi. È un messaggio semplice ma potente, pensato per valorizzare il ruolo della famiglia e il potere delle parole nel costruire sentimenti profondi e autentici.

Un’iniziativa dal forte impatto emotivo, con cui Mediaset desidera toccare il cuore di tutti gli spettatori. Lo slogan, non a caso, recita Chiamala come vuoi, amala più che puoi. Un augurio e un invito all’amore incondizionato nei confronti delle madri, in ogni parte del mondo.