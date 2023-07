Si è concluso il viaggio di ‘Bruno Barbieri – 4 Hotel’: una stagione seguitissima che ha aperto le porte a nuovi spunti.

Si è appena concluso il viaggio, come sempre ricco di spunti e aneddoti indimenticabili, tra gli alberghi più caratteristici di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Un tragitto che per la prima volta ha portato lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia ad oltrepassare i confini nazionali, con lo chef stellato arrivato fino a Marrakech e Malta alla ricerca di forme di ospitalità innovative e con un inconfondibile tocco italiano.

Ancora una volta il viaggio di Bruno Barbieri – che poi è approdato, in Italia, a Firenze e in Emilia-Romagna, a Trieste e in Umbria, a Milano e nella Carnia – è stato seguitissimo, raccogliendo una media complessiva (aggiornata al settimo episodio) di oltre 925mila spettatori nell’arco della settimana, in linea con gli episodi del ciclo precedente trasmesso in un periodo omologo, fino ad arrivare a quasi 1 milione e 400 mila spettatori medi nei 28 giorni (dato aggiornato all’ultimo episodio disponibile). Nel solo giovedì sera su Sky, gli otto episodi hanno totalizzato una media di quasi 276mila spettatori, con un picco all’esordio di quasi 340mila spettatori medi.

LEGGI ANCHE: Ensi all’Eolie Music Fest: «Ho fatto di tutto, ma un festival così è unico»

Bruno Barbieri – 4 Hotel, alla ricerca di nuove forme di ospitalità

Un viaggio che, per Bruno Barbieri, non è solo prettamente geografico ma anche alla costante ricerca delle nuove forme di ospitalità. L’episodio ambientato in Emilia-Romagna, ad esempio, vedeva in gara 4 strutture pet-friendly, ad intercettare subito una necessità sempre più frequente tra i proprietari di animali desiderosi di vivere nel cuore della movida senza dover necessariamente lasciare a casa il proprio fidatissimo compagno a quattro zampe. La competizione milanese è avvenuta tra quattro persone che hanno letteralmente ridato vita a delle cascine a pochi passi dalla metropoli, trasformandole in strutture alberghiere.

La sfida umbra, invece, ha portato le camere di Bruno Barbieri – 4 Hotel all’interno di alberghi sempre più popolari nella verdissima regione nel cuore dell’Italia, quelli ricavati all’interno di residenze storiche e d’epoca.