‘Belve’, Francesca Fagnani intervista Anna Oxa: l’anteprima video

Attesissima, Francesca Fagnani torna alla conduzione di ‘Belve’ e inaugura la stagione intervistando Anna Oxa. Ecco le anticipazioni.

Dopo l’esperienza sul palco del Festival di Sanremo, Francesca Fagnani torna alla guida di Belve, al via su Rai2 dal 21 febbraio ogni martedì in prima serata. Il programma, ideato e condotto dalla giornalista, conferma la sua anima pungente e ironica con cui racconta senza sconti i protagonisti dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Le prime ‘belve’ della puntata che apre l’edizione sono il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Naike Rivelli e soprattutto, attesissima, Anna Oxa.

L’artista che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione alla kermesse di Amadeus. Artista tra le più famose e seguite, Oxa è ospite in esclusiva a Belve dopo aver disertato red carpet, interviste e ospitate tv. Parlando di sé in terza persona (definendosi “la signora Oxa”), racconta a ruota libera la sua versione sulla partecipazione a Sanremo, sul piazzamento in classifica e sull’affaire Madame.

Foto da Ufficio Stampa Fremantle

In merito alla 25°è posizione con cui ha chiuso il festival, Anna Oxa risponde: “Io sono contentissima perché non relaziono me o la signora Oxa a Sanremo, ma a quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario. Che ritengo debba essere divulgato”.

“La gente fuori è fuori da quella sala – prosegue Oxa – non esiste un voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. È un voto differente, non è un numero. E potrebbe essere qualcos’altro”.

Incalzata, poi, da Fagnani che le chiede perché si sia sottratta a tutte le interviste, Anna Oxa dichiara: “Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare. Potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o meglio il suo management e la sua casa discografica dicono per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice ‘va bene’. Non puoi tu condannare perché vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa”.

Infine, sul caso Madame e la presunta querelle smentita dalla Rai e allo stesso entourage di Oxa: “La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare”. E quando Fagnani chiede perché tutti l’abbiano presa subito per vera, Anna Oxa taglia corto. “Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili”.

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

Credit video Fremantle / www.raiplay.it