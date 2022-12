Ambra Angiolini canta ‘T’Appartengo’ durante la finale di ‘X Factor’

Ambra Angiolini si esibisce sulle note di 'T'Appartengo' in occasione della finale di 'X Factor'. Il video.

Un’esibizione che sicuramente entrerà nella storia di X Factor: in occasione della finale, il giudice Ambra Angiolini si è esibita sulle note di T’Appartengo. Una performance attesissima, come giustamente sottolineano Now Tv e la stessa Ambra sui social («Il momento che tutta Italia stava aspettando», e come dare loro torto). T’Appartengo è il primo singolo pubblicato da Ambra Angiolini: fu presentato al pubblico durante Non è la Rai nel 1994.

La finale di X Factor ha visto trionfare i Santi Francesi, portati alla vittoria dal loro giudice Rkomi per tutta questa edizione fino alla straordinaria e spettacolare conclusione di ieri al Mediolanum Forum di Assago. Seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea, rispettivamente dei roster di Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini.

LEGGI ANCHE: X Factor 2022, vincono i Santi Francesi: «Con Rkomi intesa da subito»

La finalissima dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1 e in chiaro su TV8, ha registrato 1.563.000 spettatori medi con una share complessiva del 10,1%, in aumento del +20% rispetto alla finale dello scorso anno. Nel dettaglio, in pay ha ottenuto 790mila spettatori medi con il 4,9% di share (+23% rispetto a un anno fa), nella free 773mila spettatori medi e 5,2% di share (+18%).

Ieri boom anche sui social. Con oltre 768mila interazioni social nella giornata di ieri e oltre 828mila interazioni totali, X Factor 2022 è stato il contenuto televisivo più commentato di giornata sui social.

Foto: Jule Hering via Sky