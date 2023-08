Il ritorno dei reality e dei talent show, nuove serie e documentari: dieci suggerimenti su cosa vedere in tv e in streaming a settembre 2023.

Con l’avvicinarsi della fine dell’estate e l’arrivo di settembre, i palinsesti sembrano tornare a vivere dopo le pause e gli stop nei mesi più caldi dell’anno. Tra tv generalista e piattaforme streaming, c’è l’imbarazzo della scelta: un mare magnum in cui potrebbe essere impossibile orientarsi e navigare. Abbiamo provato a estrapolare dalla ricca programmazione di settembre i format imperdibili, quelli di cui si parlerà sui social e i must watch del mese. Non sapete cosa vedere a settembre 2023? Ecco qualche consiglio.

Cosa vedere in tv e in streaming a settembre 2023

Italia’s Got Talent, su Disney + dall’1 settembre

Andrebbe visto anche solo per testare l’esperimento di portare (finalmente) un talent show su una piattaforma. Italia’s Got Talent fa il salto e, dall’1 settembre, debutta in streaming su Disney+ mantenendo in giuria solo i veterani Mara Maionchi e Frank Matano. Per il resto, anche il format si rinnova: tra i giudici spiccano le new entry Elettra Lamborghini e Khaby Lame, mentre alla conduzione troviamo Aurora e Fru dei The Jackal. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019. Funzionerà? Non resta che scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Tutto su Italia’s Got Talent

In Fiamme, su Netflix dall’8 settembre

Grande attesa per la serie thriller In Fiamme, che vede nel cast Úrsula Corberó, nota anche come Tokyo de La Casa di Carta. Si tratta di una produzione spagnola, ovviamente, e la trama ci porta nel maggio 2017. I resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) sono ritrovati all’interno di un’automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l’attenzione del pubblico, soprattutto quando l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l’ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez). Da binge watching.

Chi l’ha visto?, su Rai3 dal 13 settembre

Torna finalmente uno dei format più amati della Rai. Dopo la pausa estiva, Federica Sciarelli impugna nuovamente i casi di cronaca italiani più discussi nelle nuove puntate di Chi l’ha visto?. Non sappiamo altro (del resto parliamo di un format di attualità), se non che in estate la community dei chilhavisters manca più della copertina sul divano.

Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali, su Disney+ dal 13 settembre

Tra le tante offerte delle piattaforme, abbiamo scelto di proporvi un viaggio nel mondo di Bertie Gregory. Nel suo Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali, il fotografo di National Geographic ci porta alla scoperta dei momenti che lui e la sua squadra devono affrontare per adattarsi a una fauna imprevedibile in ambienti remoti. Sei episodi, tutti disponibili dal 13 settembre: un viaggio nella natura del pianeta affascinante e imperdibile.

The Ferragnez: Sanremo Special, su Prime Video dal 14 settembre

È bastato il trailer a scatenare la folla dei social, frasi abbozzate da Chiara Ferragni all’indirizzo di Fedez che resuscitano il gossip sanremese. «Sapeva quanto ci tenevo. Per una volta gli avevo chiesto di esser lì come spettatore non come performer», dice l’influencer/imprenditrice nelle poche immagini finora trapelate di quella che sarà una puntata speciale dell’original show The Ferragnez. Come dice il titolo, questo episodio seguirà infatti l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo e noi sappiamo bene che, tra baci rubati sul palco e dicerie, Fedez è stato tutto tranne che un mero spettatore. La verità, tutta la verità, sul Sanremo di Chiara e Federico: imperdibile.

Reality, serie e documentari: cosa vedere a settembre 2023

X Factor 2023, su Sky e NOW dal 14 settembre

Ricomincia anche X Factor, con una giuria che vede tre conferme (Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez) e una new entry, anche se si tratta di un veterano: Morgan. In attesa di scoprire il destino di Morgan, negli ultimi giorni nella bufera per aver insultato il pubblico durante un evento a Selinunte, possiamo prepararci al countdown. Il claim di questa stagione è Libera i tuoi sogni e alla conduzione ritroviamo Francesca Michielin. C’è chi considera X Factor ormai un format spento e chi lo trova ancora appassionante: con questa giuria forse c’è speranza.

LEGGI ANCHE: Tutto su X Factor 2023

Vita da Carlo, su Paramount+ dal 15 settembre

La seconda stagione di Vita da Carlo cambia casa e si sposta su Paramount+. Un trasferimento voluto dai produttori Luigi e Aurelio De Laurentiis che sembra già far bene alla serie di Carlo Verdone: in questa stagione, infatti, accanto all’attore troviamo Sangiovanni e Ludovica Martino. Il confronto generazionale sarà dunque un tema fondamentale in questi nuovi episodi, ma le guest star fanno presagire anche iconici incontri dal passato: nel cast troviamo infatti anche Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino e Stefania Rocca. Iconico già dalla sinossi.

Amici, su Canale5 dal 17 settembre

Torna anche Amici, arrivato alla stagione numero 23. C’è ancora chiacchiericcio sulla data d’inizio del programma di Maria De Filippi, ma la data del 17 settembre dovrebbe essere confermata (salvo cambiamenti dell’ultima ora). Le indiscrezioni parlano anche di poche rivoluzioni al banco dei professori, con le conferme di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Lato ballo, confermati anche Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Belve, su Rai2 dal 26 settembre

Francesca Fagnani, dopo il successo della prima tornata di episodi sulle reti pubbliche, viene confermata. Torna dunque Belve con le sue interviste irriverenti: pochi dubbi sul fatto che il format della Fagnani sia stato uno dei più discussi della scorsa stagione e non dubitiamo che – in quanto a hype – possa facilmente replicare. Primo ospite annunciato: Stefano De Martino. Ne vedremo delle belle.

Gen V, su Prime Video dal 29 settembre

Arriverà a fine mese quindi l’attesa è lunga, ma lo spin-off di The Boys è già attesissimo. Ambientato nel mondo diabolico della serie già cult, Gen V espande l’universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Un The Boys a tema Generazione Z. O V, in effetti.