Nuove serie tv, ma anche il ritorno di vecchie glorie: dieci suggerimenti su cosa vedere in tv e in streaming a ottobre 2023.

Avete qualche dubbio su cosa vedere in tv a ottobre 2023? Sicuramente, è tempo di lasciarsi alle spalle settembre che – dopo la pausa estiva – ci ha accolto con calorosi ritorni e interessanti novità. Ottobre (soprattutto sulle reti generaliste) ha pochi guizzi, ma le piattaforme streaming pullulano di nuovi arrivi. Abbiamo provato a mettere insieme qualche consiglio per aiutare il pubblico a districarsi nel caos dei palinsesti. Se non sapete cosa vedere a ottobre 2023, ecco i nostri dieci must watch!

Cosa vedere in tv e in streaming a ottobre 2023

Sky Cinema Jurassic World, su Sky e Now dall’1 ottobre

Da domenica 1° a domenica 8 ottobre Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Jurassic World, un canale interamente dedicato al mondo di Jurassic World, con tutte le pellicole del franchise. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Su Sky i film saranno disponibili on demand anche in 4K.

Nel 1993 Steven Spielberg stupisce gli spettatori di tutto il mondo con Jurassic Park, il film basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton, in cui tre scienziati (interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum) vengono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il successo è immediato: il film guadagna 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ottiene 3 Oscar, tra cui quello per i migliori effetti speciali. Da allora sono passati 30 anni, ma chi non ha voglia di una maratona a tema?

Bargain – Trattativa Mortale, su Paramount+ dal 5 ottobre

Su Paramount+ arriva una nuova adrenalinica serie dalla Corea del Sud. Bargain è un adattamento dell’omonimo cortometraggio pluripremiato del regista Lee Chung-hyun, uscito nel 2015. Il regista e scrittore Jeon Woo-sung, che faceva parte del team di produzione del corto originale, ha ripreso la storia e l’ha sviluppata in una serie in sei parti. In Bargain – Trattativa Mortale, alcuni uomini vengono attirati in un hotel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi che vengono venduti all’asta al miglior offerente.

Dopo un terremoto catastrofico, le vittime, i trafficanti e gli acquirenti rimangono intrappolati nell’edificio in rovina. Tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere ad ogni costo. Protagonisti della serie gli attori Jin Sun-kyu, Jun Jong-seo e Chang Ryul. La serie è co-scritta da Choi Byeong-yun e Kwak Jae-min e prodotta dallo showrunner e creatore Byun Seungmin e da Bang Jin Ho. La serie è stata premiata con il Critics’ Choice Award al Seriencamp Festival di Colonia a giugno e ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Canneseries all’inizio di quest’anno.

Louis Tomlinson: All Of Those Voices, su Paramount+ dal 5 ottobre

Key Art da Ufficio Stampa

Louis Tomlinson: All of Those Voices racconta il percorso musicale di Louis Tomlinson e offre al pubblico una descrizione più intima e sincera della sua vita e della sua carriera. Attraverso video amatoriali mai visti prima, tra cui filmati inediti del periodo di Tomlinson negli One Direction e l’accesso al dietro le quinte del suo tour mondiale 2022, che ha registrato il tutto esaurito, il film offre una prospettiva unica su cosa significhi essere un musicista nel mondo frenetico di oggi.

La storia di Tomlinson, che va dagli apici della celebrità ai momenti più bassi della tragedia personale, rappresenta un esempio di straordinaria resilienza e ferma determinazione. Il film esplora il suo viaggio da membro degli One Direction ad artista solista, raccontando le sfide e i trionfi che hanno definito il suo percorso. Dopo l’acclamata pubblicazione del suo album di debutto Walls e la realizzazione del suo album di successo del 2022 Faith In The Future, il film mostra un lato di Tomlinson che i fan non hanno mai visto prima, mentre affronta le pressioni della fama e il peso della sua stessa voce.

A Taxi Driver, su Nexo+ dal 6 ottobre

Un tassista di Seul si trova accidentalmente coinvolto nel reportage di un giornalista tedesco che sta coprendo gli eventi della rivolta popolare del maggio 1980 nel sud del paese. Si troverà suo malgrado a essere testimone dei sanguinosi fatti che porteranno al tragico Massacro di Gwangju. Regia di Jang Hoon. Con Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Hae-jin Yoo, Jun-yeol Ryu, Park Hyuk-kwon, Gwi-hwa Choi, Daniel Joey Albright.

Loki (Stagione 2), su Disney+ dal 6 ottobre

È in arrivo la seconda stagione di Loki su Disney+! La prima stagione è la serie Marvel Studios più vista sulla piattaforma, per cui come perdersi la seconda? I nuovi episodi promettono nuove emozioni, proiettando il famigerato Dio dell’Inganno in nuove avventure con la TVA. La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

Serie e pellicole: cosa vedere a ottobre 2023

Un’Estate Fa, su Sky e Now dal 6 ottobre

Le immagini di Italia ’90 alla TV, il campeggio con gli amici, gli amori estivi, i falò in spiaggia. E ancora le cabine telefoniche, le infinite partite a carte, le sfide a calciobalilla. All’improvviso però, una ragazza scompare. E nulla sarà più come prima, anche a distanza di trent’anni da quella indimenticabile estate. Un mistero che si dipana fra il 1990 e il presente, ma anche amicizia, leggerezza e tanta, tantissima nostalgia per come eravamo sono il cuore di Un’Estate Fa, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 ottobre.

Protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti, che guidano un cast di talenti italiani in un thriller transgenerazionale diretto da Davide Marengo e Marta Savina. La serie andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic con due nuovi episodi disponibili anche on demand.

Drag Race Italia (Stagione 3), su Paramount+ dal 13 ottobre

In questa terza stagione di Drag Race Italia, le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate Italia’s Next Drag Superstar. La terza stagione sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus da venerdì 13 ottobre. Accanto a Priscilla, conduttrice del programma, siedono l’insostituibile Chiara Francini e le new entry Paolo Camilli e Paola Iezzi. Nella colonna sonora di Drag Race Italia è presente il brano inedito The Queens, scritto da Paola Iezzi e dallo svedese Johannes Willinder, che l’ha anche prodotto. Svelate anche le 13 queen di questa stagione: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva, Silvana della Magliana, Sissi Lea, Sypario, e Vezirja.

Piccoli Brividi, su Disney+ dal 13 ottobre

Piccoli Brividi, la nuova spaventosa serie ispirata alla collana di libri di R.L. Stine (bestseller mondiale di Scholastic), arriverà su Disney+ venerdì 13 ottobre. Prodotta da Disney Branded Television e Sony Pictures Television, la serie in 10 episodi debutterà con un lancio dei primi cinque nell’ambito della collezione Halloween di Disney+, mentre i restanti arriveranno in streaming a cadenza settimanale. Facendo immergere gli spettatori in un mondo di mistero e suspense, la nuova serie Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

Everybody Loves Diamond, su Prime Video dal 13 ottobre

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. La serie Original italiana è ispirata al Colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali il più grande furto di diamanti al mondo, ed è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Kahn.

Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini. Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

Per Elisa – Il caso Claps, dal 24 ottobre su Rai1

Tre puntate per la nuova fiction di casa Rai dedicata alla storia dell’omicidio di Elisa Claps. Una storia tristemente nota e abbondantemente narrata nelle pagine di cronaca, che qui prova a essere raccontata con delicatezza. Nel cast Gianmarco Saurino (Gildo Claps), Giacomo Giorgio (Luciano Claps), Rosa Diletta Rossi (Irene) e Vincent Riotta tra gli altri. Restiamo in attesa di ulteriori anticipazioni.