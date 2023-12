Le feste natalizie, ma anche serie nuove e documentari: dieci suggerimenti su cosa vedere in tv e in streaming a dicembre 2023.

Cosa vedere in tv a dicembre 2023? Dicembre è il mese per eccellenza delle feste natalizie e la programmazione tv – come sempre – si adatta alla stagione che sta per arrivare. Ma non è solo Natale: molte le novità in tv e sulle piattaforme che meritano una visione. Se vi state quindi chiedendo cosa vedere in tv a dicembre, ecco i nostri consigli.

Cosa vedere in tv e in streaming a dicembre 2023

Non ci resta che il crimine – La serie, su Sky Serie dall’1 dicembre

Dalla fortunata trilogia cinematografica alla serie TV: con una nuova storia in sei episodi a cavallo fra passato e presente, torna la sgangherata banda di Non ci resta che il crimine, la saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo, dall’1 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Non ci resta che il crimine – La serie andrà in onda con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie, oltre a essere disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime). Una produzione Sky Studios e Italian International Film prodotta da Fulvio, Federica e Paola Lucisano, la serie vedrà tornare i protagonisti della trilogia Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, quest’ultimo di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato da Alessio Maria Federici.

Buon Natale da Candy Cane Lane, su Prime Video dall’1 dicembre

Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest’ultima lancia un incantesimo che porta in vita i 12 giorni di Natale creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Thriller 40, su Paramount+ dal 2 dicembre

Il nuovo documentario Thriller 40 sarà presentato in anteprima mondiale il 2 dicembre su Paramount+. Quarant’anni dopo l’uscita di Thriller di Michael Jackson, l’album più venduto di tutti i tempi in tutto il mondo, il regista Nelson George riporta i fan indietro nel tempo per vivere la realizzazione dell’album da record e l’uscita dei cortometraggi che lo accompagnano che hanno per sempre ridefinito il formato del video musicale. Con filmati inediti e interviste esclusive, Thriller 40 racconta la creazione di un fenomeno globale pre-internet diverso da qualsiasi cosa uscita prima e dopo. Thriller ha lanciato Michael Jackson verso il successo e ancora oggi continua a influenzare tutti gli aspetti della cultura e dell’intrattenimento, compresi il mondo della musica, della danza e della moda. Nel documentario sono presenti luminari della musica e dell’intrattenimento tra cui Usher, Mary J. Blige, Will.I.Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell e John Landis.

John Lennon: Murder Without A Trial, su Apple TV+ dal 6 dicembre

Sarà disponibile dal 6 dicembre su Apple TV+ John Lennon: Murder Without A Trial, la nuova docuserie in tre parti narrata da Kiefer Sutherland. Attraverso interviste esclusive a testimoni oculari e foto inedite della scena del crimine, il documentario getta una nuova luce sulla vita e sull’omicidio di John Lennon, nonché sulle indagini e sulla condanna di Mark David Chapman, il suo assassino reo confesso.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, su Disney+ dal 15 dicembre

Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo, Indiana Jones, per l’ultimo capitolo dell’epico e iconico franchise, una grande e travolgente avventura in giro per il mondo.

Cosa vedere in tv e streaming a dicembre 2023: serie tv e un doc su Raffaella Carrà

Finestkind, su Paramount+ dal 16 dicembre

Finestkind è un film originale diretto dal premio Oscar Brian Helgeland. Il dramma criminale vanta la presenza di Ben Foster, vincitore dell’Independent Spirit Award, di Toby Wallace, candidato all’Emmy, di Jenna Ortega e del premio Oscar Tommy Lee Jones. Il film racconta la storia di due fratelli (Foster e Wallace), cresciuti in mondi diversi, che si riuniscono da adulti durante un’estate inaspettata. Ambientato nel mondo della pesca commerciale, il racconto assume connotazioni primordiali quando circostanze disperate costringono i fratelli a stringere un accordo con una violenta banda criminale di Boston. Lungo il cammino, una giovane donna (Ortega) si trova pericolosamente coinvolta. Una trama avvincente in cui i legami tra i protagonisti vengono messi a dura prova.

BTS Monuments: Beyond The Star, su Disney+ dal 20 dicembre

BTS Monuments: Beyond The Star, una nuova docuserie in otto episodi, arriverà dal 20 dicembre in esclusiva su Disney+. Con interviste mai viste prima, performance e momenti dietro le quinte con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, BTS Monuments: Beyond The Star condurrà il pubblico in un viaggio attraverso i 10 anni di carriera del gruppo, mettendo in luce i loro alti e bassi per la prima volta in un avvincente formato docuserie.

Gigolò per Caso, su Prime Video dal 21 dicembre

Gigolò per caso è la nuova serie comedy in sei episodi con uno straordinario cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica con Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata.

L’Età Giusta, su Paramount+ dal 24 dicembre

L’Età Giusta è una commedia originale Paramount+ diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali Barber Ring e Come un Padre) e interpretata da Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone. Racconta la vicenda di quattro donne ultraottantenni con una vitalità travolgente che si ritrovano a dover affrontare una sfida senza precedenti: con la fuga dalla casa di riposo dove risiedono, vogliono vendicare una truffa amorosa subita online da una di loro e devono far crescere un ragazzo determinato a rimanere giovane per sempre. Con solo due giorni a loro disposizione, dovranno dimostrare che non c’è età per smettere di sperare e sognare.

Raffa, su Disney+ dal 27 dicembre

Raffa, la prima docuserie originale dedicata a Raffaella Carrà, sarà disponibile dal 27 dicembre sulla piattaforma streaming. La docuserie, prodotta da Fremantle, è diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni e ripercorre la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo. Chi è, del resto, Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro l’immagine della star italiana più famosa e amata all’estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali?

