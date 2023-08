Arriva in esclusiva su Prime Video da venerdì 11 agosto ‘Rosso, bianco e sangue blu’, il film tratto dal best seller di Casey McQuiston. Trama e trailer.

Novità in arrivo su Prime Video che annuncia, per venerdì 11 agosto, Rosso, bianco e sangue blu, disponibile in esclusiva sulla piattaforma. Il film, tratto dal romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times, segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di un film del drammaturgo Matthew López (The Inheritance). Al centro della storia due giovani: Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine).

I protagonistihanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata un problema, almeno fino a una disastrosa lite pubblica. Il rapporto tra Alex e Henry diventa così cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo in un momento delicato per le relazioni tra USA e UK.

Così, le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia. E l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati.

LEGGI ANCHE: — ‘L’estate nei tuoi occhi’ spopola su Prime Video: avrà una terza stagione

Diretto da Matthew López, che ne ha curato la sceneggiatura con Ted Malawer, Rosso, bianco e sangue blu è prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter. Casey McQuiston, Michael Riley McGrath, Matthew López e Michael S. Constable ne sono, invece, produttori esecutivi. Nel cast spiccano Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, con Stephen Fry e Uma Thurman, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

Immagini Prime Video