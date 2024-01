Si intitola ‘No Activity – Niente da segnalare’ la nuova serie comedy made in Italy in arrivo su Prime Video dal 18 gennaio. Guarda la clip esclusiva.

Prime Video ha rilasciato una clip esclusiva della nuova serie-comedy italiana No Activity – Niente da segnalare, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma dal 18 gennaio 2024. La clip presenta due dei protagonisti della serie, Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, nei ruoli Marcello ‘agente disilluso’ e Achille ‘agente esaltato’.

La serie, in sei episodi, racconta l’esilarante vita quotidiana di due agenti di polizia costantemente in attesa di un’azione che non scatta, di una chiamata che non arriva. Intrappolati nella loro volante che diventa palcoscenico delle loro emozioni.

Foto Amazon Studios Foto Amazon Studios

Oltre a Zingaretti e Tiberi, il cast include anche Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Fabio Balsamo. Altri membri del cast sono, poi, Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono.

LEGGI ANCHE: — ‘Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna’, il nuovo show originale con Dargen D’Amico

No Activity – Niente da segnalare è l’adattamento italiano del format australiano creato da Jungle Entertainment. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) e diretta da Valerio Vestoso. La sceneggiatura è di Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti. Gli episodi saranno disponibili per i clienti Amazon Prime in Italia, che potranno godere di spedizioni veloci, offerte esclusive e accesso a Prime Video con un abbonamento di €49,90/anno o €4,99/mese.

Foto Amazon Studios