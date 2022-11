Prime Video: le novità di novembre

Da Francesco Cicchella mattatore a Frank Matano che conduce 'Prova Prova Sa Sa' fino all'adrenalico 'Celebrity Hunted': un novembre da non perdere su Prime Video.

Un mese niente affatto smorto quello di novembre su Prime Video. Si parte alla grande il 2 novembre con lo show comico Prova Prova Sa Sa, con Frank Matano alla guida di un manipolo di comici costretti all’improvvisazione. Si prosegue poi sullo stesso tono con la nuova stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, che inizia il 17 novembre e che promette grandi emozioni con celebrity del calibro di Luca Argentero, Katia Follesa, Rkomi, Ciro Priello, Irama, Salvatore Esposito e Marco D’Amore impegnati a sfuggire ai cacciatori.

Il cast di “Celebrity Hunted”

Anitta, Burna Boy, Don Toliver e Maxwell sono solo alcuni dei nomi delle guest star di Savage X Fenty Show vol.4 (9 novembre), la straordinaria fashion experience che vede un nuovo cast stellare composto da modelli, attori e grandi nomi del panorama musicale indossare le ultime creazioni di Savage X Fenty, marchio di lingerie di Rihanna.

Prime Video: a novembre Cic to Cic e Come un padre

Dall’11 novembre il divertimento è assicurato con Cic to cic. Francesco Cicchella, comico, cantante, imitatore e mattatore accoglie i super ospiti Angelo Pintus e Anna Tatangelo. Si va da un Cicchella all’altro in questo esilarante show comico musicale!

C’è grande hype fra tutti i fan di Emma Marrone per l’uscita del docu-film Sbagliata Ascendente Leone, prodotto da Lotus Production e diretto dai Bendo, duo di registi formato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra: la data prevista è il 29 novembre su Prime Video. L’artista salentina, che si racconterà a tutto tondo, promette di dire tutta la verità.

Fra i film originali ed in esclusiva segnaliamo Come un padre, in streaming dal 2 novembre, la storia dell’allenatore Carlo Carletto Mazzone, 795 panchine in serie A e una responsabilità, essere uno degli ultimi pilastri di un calcio romantico che non esiste più. E ancora Falla girare, commedia italiana sulla scomparsa della cannabis con Giampaolo Morelli, Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido, Jun Ichikawa. Infine il romatico Meet cute con Kaley Cuoco, la Penny di The big bang Theory e My Policeman, con Harry Styles, David Dawson, Emma Corrin e Rupert Everett.

Tra le serie tv e gli show in scadenza: The promised neverland (le due stagioni, 16 novembre), Casa Vianello (le prime tre stagioni, 30 novembre) e The Blacklist (le prime tre stagioni, 30 novembre).