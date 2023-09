Tutte le novità di settembre 2023 della piattaforma Hayu. Tra queste, la nona stagione di ‘The Real Housewives of Salt Lake City’.

Anche la piattaforma Hayu svela tutte le novità di settembre. Tra queste, la quarta stagione di The Real Housewives of Salt Lake City e il fascino del sud degli Stati Uniti con la nona stagione di Southern Charm. Spazio anche al duo di medici composto da Terry Dubrow e Paul Nassif con l’ottava stagione di Botched.

Hayu, cosa vedere a settembre 2023

The Real Housewives of Salt Lake City – Stagione 4 – Da mercoledì 6 settembre

Il gelido dramma è tornato con il ritorno delle casalinghe di Salt Lake City. The Real Housewives of Salt Lake City racconta infatti di un circolo sociale esclusivo composto da sei donne di successo che hanno creato il proprio paradiso pieno di case di lusso, spese folli e affari multimilionari. La serie scruta dunque le vite elitarie e non convenzionali di Lisa Barlow, Monica Garcia, Heather Gay, Angie Katsanevas, Meredith Marks e Whitney Rose alle prese con una società alimentata da religione, bellezza, ricchezza e perfezione.

Southern Charm – Stagione 9 – Da venerdì 15 settembre

Siamo tutti pronti a tornare al sud per ritrovare i nostri amati charmer Venita Aspen, Leva Bonaparte, Craig Conover, Olivia Flowers, Taylor Ann Green, Austen Kroll, Madison LeCroy e Shep Rose per la nona stagione di Southern Charm. Nuovi personaggi pronti a dedicarsi a nuove storie d’amore sono Rod Razavi e Jarrett JT Thomas, che non hanno paura di confrontarsi con gli ex di certe signore che si rifaranno vivi. Rodrigo Reyes, amico di lunga data dei charmer, si unisce alle vicende di questa stagione.

Botched – Stagione 8 – Nuovi episodi ogni venerdì

I dottori di fama mondiale Terry Dubrow e Paul Nassif tornano in sala operatoria per l’ottava stagione della serie di successo Botched. L’esilarante duo di dottori dovrà affrontare alcuni dei casi più complessi, continuando a farci ridere con la loro bromance e le loro battute. In un nuovo ufficio, i medici si consultano con una serie di pazienti pieni di speranza. Nel frattempo, svelano traumi catastrofici dovuti a passati interventi chirurgici andati male, difetti congeniti e terribili incidenti.

Serie continuative

The Real Housewives of Atlanta – Stagione 15- Lunedì

The Real Housewives of New York City – Stagione 14 – Lunedì

Snapped – Stagione 32 – Lunedì

Watch What Happens Live – Stagione 20 – Martedì – Sabato

The Real Housewives of Orange County – Stagione 17 – Martedì

Botched – Stagione 8 – Venerdì

The Real Murders of Atlanta – Stagione 2 – Sabato

Buried in the Backyard – Stagione 5 – Domenica

New York Homicide – Stagione 2