Tutte le novità di ottobre 2023 della piattaforma Hayu. Tra queste, la serie true crime ‘Real Murders of Los Angeles’.

La piattaforma Hayu ha annunciato le novità del mese di ottobre. Ritornano le Real Housewives di Beverly Hills ma anche quelle di New York e Sidney. Novità di questo mese Real Murders of Los Angeles, che racconta il lato oscuro di una delle città più glamour d’America.

Hayu, cosa vedere a ottobre 2023

The Real Housewives of Beverly Hills – Stagione 13 – Da giovedì 26 ottobre

Le casalinghe Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Crystal Kung Minkoff, Kyle Richards e Sutton Stracke tornano per una stagione ricca di emozionanti e inaspettati alti e bassi. Una nuova arrivata tra le casalinghe è Annemarie Wiley, un’amica di Kyle che non tollera gli sciocchi. Dopo la turbolenta conclusione della scorsa stagione, le protagoniste si ritrovano a far fronte a un gruppo di amiche fratturato. Quando Dorit ingaggia un guru spirituale per aiutarle a ritrovare la strada, le signore affrontano i loro problemi di petto e iniziano a lenire le ferite sentimentali. Tuttavia, lottando con le esigenze della vita familiare e degli affari in crescita, si rendono presto conto che tutto potrebbe non essere come sembra nella pittoresca Beverly Hills.

Winter House – Stagione 3 – Da mercoledì 25 ottobre

Preparati a neve fresca, a nuovi volti sorprendenti e a un turbine di drammi perché Winter House torna per la terza stagione. Per la prima volta, l’ultimo crossover si sposta verso ovest a Steamboat Springs, in Colorado, dove un gruppo eclettico formato da alcune delle celeb di Hayu vivrà sotto lo stesso tetto per una vacanza indimenticabile di due settimane. Tra i coinquilini ci sono Amanda Batula, Kyle Cooke e Danielle Olivera di Summer House; Katie Flood, Alex Propson e Malia White del franchise Below Deck; Tom Schwartz di Vanderpump Rules; Jordan Emanuel di Summer House: Martha’s Vineyard; Brian Benni di Family Karma; e Casey Craig che fa il suo debutto su Hayu. Inoltre, in visita alla baita in questa stagione ci saranno Jason Cameron di Winter House; Sam Feher di Summer House e Rhylee Gerber, Aesha Scott e il Capitano Sandy Yawn di Below Deck.

House of Villains e The Real Housewives of Sidney

House of Villains – Stagione 1 – Da venerdì 13 ottobre

Hayu riunisce dieci iconici villain dei reality show sotto lo stesso tetto per la nuova serie a competizione House of Villains. Provenienti da alcuni dei reality televisivi più popolari, questi noti villain incontreranno il loro avversario e dovranno superarsi, manipolarsi e ingannarsi l’un l’altro attraverso una serie di sfide al fine di vincere un premio in denaro di $200.000 e il titolo di Supervillain Supremo d’America. Ogni settimana i concorrenti si cimenteranno in una sfida alla battle royale che metterà alla prova la loro forza fisica, mentale ed emotiva. Il vincitore della sfida sarà al sicuro dall’eliminazione e alla fine della settimana un villain verrà mandato a casa. È la battaglia del secolo: si formeranno alleanze, si tradiranno fiducie e i villain faranno di tutto per raggiungere la vetta.

The Real Housewives of Sydney – Stagione 2 – Da martedì 17 ottobre

Il mozzafiato skyline di Sydney e il suo porto incantevole faranno da sfondo a una stagione sontuosa piena di feste stravaganti e stili di vita lussuosi mentre sette favolose casalinghe di Sydney navigano tra le complessità delle loro amicizie e delle loro vite personali.

Hayu, le novità di ottobre a tema true crime

Real Murders of Los Angeles – Stagione 1 – Da sabato 7 ottobre

Nella Città degli Angeli, tutti cercano di raggiungere un’irraggiungibile vita di lusso, e alcuni sono disposti a uccidere pur di ottenerla. Dalle comunità sulla spiaggia come Venice e Malibu alla ricchezza di Beverly Hills e agli angoli alla moda come Thai Town e Highland Park, Real Murders of Los Angeles svela il lato oscuro della città. Segui le storie di coloro la cui brama di fama e fortuna li ha spinti a commettere omicidi lussuriosi, peccaminosi e scandalosi. A Los Angeles, la ricerca del Sogno Americano può diventare mortale.

Serie continuative

The Real Housewives of New York City – Stagione 14: lunedì

Snapped – Stagione 32: lunedì

Below Deck Mediterranean – Stagione 8: martedì

Watch What Happens Live – Stagione 20: martedì e sabato

The Real Housewives of Salt Lake City – Stagione 4: mercoledì

The Real Housewives of Orange Country – Stagione 17: giovedì

Southern Charm – Stagione 9: venerdì

New York Homicide – Stagione 2: domenica