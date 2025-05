La serie Andor 2 è disponibile su Disney+ e i fan di Star Wars possono finalmente scoprire cosa riserverà loro questa nuova avventura. Abbiamo incontrato Ben Mendelsohn (Orson Krennic), Denise Grough (Dedra Meero) e Kyle Soller (Syril Karn) e ci hanno raccontato alcuni dettagli su come evolvano i loro personaggi in questa seconda stagione.

Andor 2: l’evoluzione dei personaggi

Ben Mendelsohn torna a vestire i panni del temuto Orson Krennic e questa opportunità lo ha portato a riflettere su come il suo personaggio si trovi a dover operare in un ambiente sempre più instabile e complesso dell’Impero. «Ho scoperto come Krennic debba operare in una situazione più in bilico cercando di guidare le persone a lavorare all’interno dell’Impero in questo contesto reale». Una sfida quella di mantenere l’ordine mentre il potere dell’Impero è costantemente minacciato, che rappresenta un elemento chiave nell’evoluzione dell’arco narrativo del suo personaggio.

Denise Gough che interpreta l’ambiziosa Dedra Meero, ha sottolineato come il suo personaggio abbia trovato il suo posto all’interno di questo universo così corale. Perché a dispetto del nome della serie, che è quello di uno dei protagonisti, Andor 2 è un’opera corale più che mai.



«Trovare dove si colloca Dedra in questo enorme mondo è emozionante – ha detto Gough – Tu hai usato la parola corale ed è così, perché non si tratta solo degli attori ma anche di chi crea questo universo: dai set di Luke agli incredibili costumi di Michael e del suo team. È un mondo intero che si muove insieme»



E il senso di appartenenza ad un universo più ampio sembra essere un tema centrale del suo personaggio.



Per Kyle Soller, a sorprenderlo in questo nuovo viaggio è la scoperta della forza interiore del suo personaggio.



«Scoprire che Syril ha questa forza interiore è stato sorprendente. Ha travato una forza che non pensava di avere, una sicurezza e una capacità di mettere in discussione tutto ciò che pensava di sapere».

Anche i villains hanno paura

Una scena in particolare di Andor 2 ci ha portato ha riflettere sul tema della paura; difficile non averne nessuna e questo vale anche per i personaggi cattivi. Mendelsohn ha risposto subito quale fosse la paura di Krannic, senza pensarci troppo: “L’Imperatore!” D’accordo con lui che Gough e Soller che però hanno aggiunto qualcosa in più. Per Dedra forse la paura più grande è quella della perdita di controllo, mentre secondo Soller Syril teme di non essere abbastanza, di non essere ricordato e di non riuscire a fare la differenza. Una riflessione che ha fatto emergere il lato più vulnerabile del suo personaggio.

La seconda stagione di Andor promette di essere affascinante e di approfondire ancora di più le complesse dinamiche di potere e le sfide personali che definiscono i suoi protagonisti, offrendo ai fan uno sguardo più intimo nel cuore dell’Impero.

Vi lasciamo alla nostra intervista con Ben Mendelsohn, Denise Grough e Kyle Soller ricordandovi che l’appuntamento con Andor 2 è su Disney+.

Crediti foto funweek