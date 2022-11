Amazon Prime Video: le novità di novembre

Da Francesco Cicchella mattatore a Frank Matano che conduce "Prova Prova Sa Sa" fino all'adrenalico "Celebrity Hunted": un novembre da non perdere su Amazon

Un mese niente affatto “smorto” quello di novembre su Amazon Prime Video: si parte alla grande il 2 novembre con lo show comico “Prova Prova Sa Sa”, con Frank Matano alla guida di un manipolo di comici costretti all’improvvisazione, e si prosegue sullo stesso tono con la nuova stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, che inizia il 17 novembre e che promette grandi emozioni con celebrity del calibro di Luca Argentero, Katia Follesa, Rkomi, Ciro Priello, Irama, Salvatore Esposito e Marco D’Amore impegnati a sfuggire ai “cacciatori”.

Il cast di “Celebrity Hunted”

Anitta, Burna Boy, Don Toliver e Maxwell sono solo alcuni dei nomi delle guest star di “Savage X Fenty Show vol.4″ (9 novembre), la straordinaria fashion experience che vede un nuovo cast stellare composto da modelli, attori e grandi nomi del panorama musicale indossare le ultime creazioni di Savage X Fenty, marchio di lingerie di Rihanna.

Dall’11 novembre il divertimento è assicurato con “Cic to cic”: Francesco Cicchella, comico, cantante, imitatore e mattatore accoglie i super ospiti Angelo Pintus e Anna Tatangelo: si va da un Cicchella all’altro in questo esilarante show comico musicale!

C’è grande hype fra tutti i fan di Emma Marrone per l’uscita del docu-film “Sbagliata Ascendente Leone”, prodotto da Lotus Production e diretto dai Bendo, duo di registi formato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra: la data prevista è il 29 novembre su Prime Video. L’artista salentina, che si racconterà a tutto tondo, promette di dire “tutta la verità”.

Fra i film originali ed in esclusiva segnaliamo “Come un padre”, in streaming dal 2 novembre, la storia dell’allenatore Carlo “Carletto” Mazzone, 795 panchine in serie A e una responsabilità, essere uno degli ultimi pilastri di un calcio romantico che non esiste più; “Falla girare”, commedia italiana sulla scomparsa della cannabis con Giampaolo Morelli, Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido, Jun Ichikawa; il romatico “Meet cute” con Kaley Cuoco, la Penny di “The big bang Theory” e “My Policeman”, con Harry Styles, David Dawson, Emma Corrin e Rupert Everett.

Tra le serie tv e gli show in scadenza: The promised neverland – le due stagioni (16 novembre), Casa Vianello – le prime tre stagioni (30 novembre) e The Blacklist – le prime tre stagioni (30 novembre).