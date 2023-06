Il 15 giugno, alle ore 17, Giusy Buda presenterà il suo libro presso la Sala Carroccio, in piazza del Campidoglio

Il 15 giugno 2023, alle ore 17, verrà presentato in piazza del Campidoglio, presso la sala Carroccio, il libro di Giusy Buda “Tutto in un battito”, edizione Il Soffio: presente l’autrice siciliana, insieme a Svetlana Celli, Presidente della Assemblea Capitolina e Cinzia Torrisi Responsabile Scientifico delle attività museali, culturali e scolastiche della città metropolitana di Catania. Il moderatore sarò Massimiliano Morelli.

Il romanzo di Giusy Buda, stilista e scrittrice, è ispirato alla leggenda dei Mori: un racconto di sangue che si è trasformato in una storia d’amore, quella fra Agata, la giovane e ribelle figlia di un locandiere nella Sicilia del XX secolo, e il Moro, uno straniero freddo e narcisista che cercherà di servirsi di lei per tessere le sue trame. Sullo sfondo, il dettaglio storico dell’esplosione del commercio della seta, affascinante tessuto ancora sconosciuto, che unirà per sempre Agata, talentuosa ricamatrice, e il Moro.

Sta al lettore scoprire poi come finirà la storia: se molto male, come leggenda vuole, oppure no.