Il primo libro di Alessia Mancini, ‘Il sorriso è l’ingrediente segreto’ tra cucina e beauty

'Il sorriso è l'ingrediente segreto' è il primo libro di Alessia Mancini, in uscita il 22 novembre per Mondadori Electa.

Un ritorno attesissimo quello di Alessia Mancini, che dal 22 novembre arriva in libreria con il suo primo libro, Il sorriso è l’ingrediente segreto. Edito da Mondadori Electa, per Alessia il volume rappresenta un nuovo inizio professionale che unisce le sue due grandi passioni: quella per la cucina e quella per il beauty. Passioni già note agli utenti che la seguono quotidianamente sui suoi profili social, Instagram e Facebook, tra ricette e numerosi consigli.

Numerose le ricette, i contenuti digitali e le dirette che Alessia realizza sui suoi social e che raggiungono coperture importanti, spesso superiori al milione di utenze attive. Il sorriso è l’ingrediente segreto è frutto proprio di questo successo e del desiderio da parte del pubblico. La Mancini per anni è stata, del resto, uno dei volti di punta di casa Mediaset. Come non citare l’indimenticabile Passaparola e il sempre attuale Striscia la Notizia. Oggi è artista, mamma e moglie, e i suoi tanti volti vengono in un certo senso fotografati in questo volume.

«Questo libro è figlio del cambiamento. – dice Alessia nell’introduzione del libro – Prende spunto da una mia apertura ad un nuovo mondo, quello dei social che pensavo non appartenesse ad una persona che ha sempre tutelato la propria privacy come me. Se in passato è stato bello entrare nelle case degli italiani, quello che amo di più oggi è l’idea di farvi entrare in casa mia, il posto dove coltivo e sperimento le mie due grandi passioni: la cucina e il beauty».