Arriva il 18 maggio edito da Panini Comics il manhwa di Yaongyi che ha già conquistato i lettori su Webtoon.

Arriva finalmente in Italia – grazie a Panini Comics – True Beauty, il celebre manhwa di Yaongyi. Gli appassionati conoscono bene l’opera sud coreana, che ha già spopolato su Webtoon, dove è apparsa per la prima volta il 2 aprile del 2018. In Italia la data di uscita è fissata per il 18 maggio.

Il primo volume sarà disponibile anche in edizione variant, che presenterà in copertina un’illustrazione componibile che si completerà con la variant del volume 2. Questa edizione speciale sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e su Panini.it.

La cover variant di True Beauty

Protagonista della storia, scritta dalla talentuosa autrice sudcoreana Yaongyi, è la giovane Jugyeong, considerata nel suo liceo come una vera dea della bellezza, al limite della perfezione. Trucco perfetto, corpo scolpito e migliaia di follower: nessuno può resisterle, tutti la amano e restano a bocca aperta quando la vedono. La vera natura della ragazza, però, è ben diversa da quella mostrata all’esterno, e dietro questo splendore apparente c’è un segreto che le impedisce di vivere serenamente…

I disegni delicati dell’autrice, che ha un passato da modella, fanno da sfondo a una storia attualissima, che racconta il prezzo della bellezza ai nostri giorni e che appassionerà tutti i fan del genere, e non solo.

Uscita: 18 maggio

Pagine: 288

Prezzo: 14,90 euro (sia regular che variant)

Rilegatura: Brossurato con sovraccoperta

Formato: 14.5X20 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online