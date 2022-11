Planet Manga, tutte le uscite di novembre 2022

Titoli attesi ma anche novità imperdibili: tutte le uscite di Planet Manga (Panini Comics) previste per novembre 2022.

Novembre è un mese ricco di novità per i lettori Planet Manga, che riscalda le prime fredde settimane della stagione con nuove e imperdibili letture, da Rooster Fighter a La professoressa mente, passando per Aragane No Ko e Nyaight of the Living Cat.

Aragane No Ko – Diamond in the Rough di Nao Sasaki

Uno dei titoli più attesi della stagione è Aragane No Ko – Diamond in the Rough di Nao Sasaki. In un mondo in cui i poteri di minerali e pietre preziose sono vitali, Akeboshi è uno degli esperti in grado di usarli. L’incontro con un giovane nato e vissuto sottoterra, Kai, dà vita a uno strano, meraviglioso rapporto tra maestro e discepolo. 208 pagine al prezzo di 5,20 euro.

La professoressa mente di Akane Torikai

Misuzu Hara è una ragazza sui venticinque anni, ha un lavoro da insegnante, una casa in cui vive sola, un’amica che frequenta dai tempi della scuola. Una persona riservata, tranquilla. Ma cosa si nasconde dietro la facciata? Ne La professoressa mente, un’opera in 4 volumi (disponibili anche in un unico cofanetto), Akane Torikai accetta la difficile sfida del raccontare la violenza sulle donne, illustrando con grande profondità le forme di sopruso di cui è vittima la donna e permettendoci di acquisire piena consapevolezza di un problema urgente. Un dramma psicologico che mostra senza veli vittime e carnefici in uscita il 24 novembre. Il prezzo di ogni singolo volume è di 12 euro (il cofanetto 48 euro).

Rooster Fighter di Shu Sakuratani

Del tutto inaspettataente, dei misteriosi Besti-Oni appaiono in tutto il Giappone, belve demoniache che mettono a ferro e fuoco le città. La gente, in preda al panico, fugge in ogni direzione, ma un barlume di speranza si accende quando una figura si staglia pronta a risolvere la terribile minaccia: Keiji Cresta Superba. Rooster Fighter, la storia del pollo che salverà il mondo, è firmata da Shu Sakuratani. Prezzo: 7 euro.

Nyaight of the Living Cat

Infine, dimenticate coccole e carezze! In Nyaight of the Living Cat i gatti dominano il mondo a causa di un virus che trasforma in felino chiunque entri in contatto con loro. I teneri musetti e gli strazianti miagolii sono diventati un terribile pericolo e c’è solo una salvezza all’orizzonte: la fuga. Riuscirà l’umanità a resistere all’adorabile orda felina? La gattastrofe è iniziata! Prezzo: 7 euro.