Marco Nucci firma la sceneggiatura di ‘Topolino e la leggenda della Spada di Ghiaccio’

A 40 anni dalla prima pubblicazione de ‘La Spada di Ghiaccio’, la saga disneyana torna su ‘Topolino’ con quattro nuovi episodi.

Sono trascorsi quarant’anni dalla prima pubblicazione di una delle saghe fantasy disneyane più amate di sempre. Si tratta de La Spada di Ghiaccio che faceva la sua comparsa su Topolino 1411 (12 dicembre 1982) firmata da Massimo De Vita. Da mercoledì 30 novembre, il magazine – disponibile in edicola, fumetteria e sul sito Panini – aggiunge quattro nuovi capitoli alla storia. Con Topolino 3496 prende il via Topolino e la leggenda della Spada di Ghiaccio, sceneggiata da Marco Nucci. A firmare i disegni è Cristian Canfailla con i colori di Angela Capolupo e del suo Maaw Illustration Art Team.

Topolino 3497 / Panini

“Quella della Spada di Ghiaccio è, forse, la saga più amata dai lettori di tutte le età”, spiega Nucci. “Quest’anno compie quarant’anni e Panini con Disney la celebra con un volume che la ripropone con una nuova colorazione e un nuovo formato. Ma i festeggiamenti stanno proliferando e tra essi una storia nuova che ci porterà nelle terre dell’Argaar. Questo Natale torna la saga e va avanti con una nuova storia che ho avuto l’onore e il terrore di scriverla”.

“È un po’ come andare a riscrivere, che so, Il conte di Montecristo o L’Isola del tesoro perché parliamo di un capolavoro vero”, aggiunge Marco Nucci. “Non vediamo l’ora che torniate insieme a noi nelle terre dell’Argaar”.

Gli fa eco Cristian Canfailla: “Per me le tavole della Spada di Ghiaccio rappresentano un vero e proprio vademecum grammaticale, per lo stile asciutto, la linea riconoscibile, le soluzioni grafiche sempre nuove, la recitazione dei personaggi. Mi sono approcciato in modo molto rispettoso, analizzando la storia non più da lettore ma da disegnatore e questo processo è stato molto formativo, una palestra di vita”.

LEGGI ANCHE: — Giulia Zucca racconta ‘Loon’: «Comedy e sensualità»

Un progetto unico e speciale, che si unisce ai due volumi celebrativi di questa iconica saga presentati a Lucca Comics & Games: Topolino e la Spada di Ghiaccio – Deluxe Edition eTopolino e la Spada di Ghiaccio – Regular Edition (entrambi arricchiti da approfondimenti e contenuti inediti, disponibili in libreria, fumetteria e su Panini.it).

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST