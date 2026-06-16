Lunedì 22 giugno ore 19,30 in via delle Terme di Caracalla, con ingresso libero, Daniela Amenta con Massimiliano Di Giorgio e Laura Crialesi presenta il suo nuovo romanzo Dio non perdona Roma (All Around).

Lunedì 22 giugno ore 19,30 in via delle Terme di Caracalla, con ingresso libero, Daniela Amenta con Massimiliano Di Giorgio e Laura Crialesi presenta il suo nuovo romanzo Dio non perdona Roma (All Around). A seguire:-Ghotdance live (cover anni ‘80 rock,new wave, etc.) Dancefloor: Diego Dj Micio stanco, Claudio Vietnam, Ivan Miskyadisky. Roma, grande madre accogliente che da millenni è approdo di genti da ogni dove e tutti osserva col suo sguardo paziente, ironico, un po’ cinico senza mai scomporsi, come se sapesse già tutto. Roma e i romani di oggi sono i protagonisti di un romanzo appassionante, intenso, divertente, sorprendente, che fa seguito a La ladra di piante (Baldini & Castoldi) il fortunato esordio narrativo del 2015. Il nuovo romanzo è ambientato in una Roma sospesa tra realtà e paradosso, dove per ventiquattro ore accade l’impensabile: nessuno muore. Un evento straordinario che trasforma la quotidianità della Città Eterna e apre interrogativi profondi sul senso della vita, della morte e della verità. Nella Capitale, improvvisamente, il ciclo naturale della vita sembra interrompersi. I pazienti più gravi si risvegliano, alcuni fuggono dagli ospedali, mentre due anziani dichiarati morti tornano in vita sotto gli occhi increduli dei familiari. L’evento scuote l’intera città e colpisce anche chi, attorno alla morte, costruisce il proprio lavoro, come la ditta di onoranze funebri Bardocci e Figli, alle prese con una situazione tanto paradossale quanto destabilizzante. Parallelamente, un prete spagnolo interpreta l’accaduto come un segno divino e si convince della necessità di portare il caso all’attenzione del Papa. A indagare su questa realtà sospesa è Riccardo Valdesi, cronista di punta del quotidiano più letto della Capitale, che insieme alla fidanzata Anna si muove tra ospedali, quartieri periferici e storie marginali alla ricerca dei pazienti scomparsi. Il loro viaggio diventa così un attraversamento della Roma meno visibile, fatta di contraddizioni, umanità fragile e inattese rivelazioni. Tra tensione narrativa e riflessione, il romanzo intreccia cronaca, mistero e osservazione sociale, offrendo uno sguardo originale sulla città e sui suoi abitanti. Attraverso una trama originale e sorprendente, Amenta riflette sul valore della vita e sulla percezione della morte, invitando il lettore a guardare la realtà da una prospettiva completamente nuova. Dio non perdona Roma è un romanzo che mette al centro anche il ruolo del giornalismo nel comprendere e raccontare la realtà, anche quella più marginale, con responsabilità e senso critico.

Daniela Amenta, giornalista, scrittrice e autrice per radio e tv, vive a lavora a Roma. Ha scritto di musica sulle principali testate specializzate, da Mucchio Selvaggio a Frigidaire, e ne ha parlato a lungo dai microfoni di emittenti libere e Rai, conducendo Stereonotte e Notturno Italiano. È stata redattrice capo di Epolis e de l’Unità, direttrice di Radio Città Futura, capo della redazione romana di Duel. Nel tempo ha collaborato con Urban, D di Repubblica, Rai Tre. Ha inoltre curato i lemmi musicali per l’ultima appendice dell’Enciclopedia Treccani. Nel 2015 ha pubblicato il romanzo La ladra di piante.