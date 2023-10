Il nuovo libro di Andrea Mancino, Come farsi addomesticare dal proprio gatto, esce il 31 ottobre: una guida su come fare colpo sul proprio micio!

Il 31 ottobre sarà una data da segnare in rosso nel calendario di tutti gli amanti dei gatti: esce in libreria Come farsi addomesticare dal proprio gatto. Grazie alla saggezza di Mimas e Rea e ai preziosi consigli di Andrea Mancino, il mondo felino verrà svelato in modo straordinario. Finalmente, potrai diventare l’umano da compagnia che il tuo gatto merita.

Di che parla “Come farsi addomesticare dal proprio gatto”?

Questo libro è un autentico tesoro per chiunque desideri comprendere e apprezzare meglio il proprio felino domestico. Affronta una vasta gamma di domande che ogni amante dei gatti si è posto almeno una volta. Come possiamo decifrare i segnali che i nostri amici felini ci inviano? Come possiamo proteggere i nostri mobili dalle loro affilate unghie? Come possiamo sopravvivere al tentativo di far loro un bagno? E come possiamo abituarli a uscire in sicurezza?

Andrea Mancino ci conduce nel mondo affascinante e misterioso dei gatti. Il suo approccio unico combina divertenti vignette con spiegazioni dettagliate basate su anni di studio del comportamento felino. Mancino condivide infatti la sua esperienza e il suo amore per i gatti, fornendo risposte chiare a tutte le domande dei cat-lovers.

GATTI PER ALLERGICI, LE RAZZE PIÙ INDICATE

Dalla scelta della giusta alimentazione alla cura del pelo, dai trucchi per portare i gatti in vacanza ai metodi per mantenerli calmi quando dobbiamo partire senza di loro, Come farsi addomesticare dal proprio gatto offre una guida completa per vivere in armonia con i nostri amici pelosi. Ogni domanda umana trova una risposta, e il libro offre gli strumenti per comprenderla. Come i gatti direbbero, “questi umani hanno ancora molto da imparare.”

Chi è Andrea Mancino?

Andrea Mancino, autore del vademecum felino edito da DeAgostini, ha una formazione in ingegneria biomedica e ha viaggiato in tutto il mondo alla ricerca del significato della felicità. Alla fine, ha scoperto che la felicità era proprio sotto casa sua, sotto forma di quattro zampe, occhi profondi, linguette ruvide e una miriade di peli – i suoi adorati Mimas e Rea. Questo incontro ha ispirato Mancino a studiare il comportamento felino e a condividere le sue conoscenze con il mondo tramite un popolare account Instagram.

BONUS ANIMALI DOMESTICI 2023: REQUISITI NECESSARI

In conclusione, Come farsi addomesticare dal proprio gatto di Andrea Mancino è una lettura obbligata per chiunque desideri comprendere meglio i segreti di Fuffy. Sarà disponibile in libreria dal 31 ottobre, quindi assicurati di prenderne una copia e inizia il tuo viaggio nel meraviglioso mondo dei gatti.

Foto: Ufficio Stampa