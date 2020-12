Weekend: il thriller psicologico di Riccardo Grandi. Intervista

Dal 17 Dicembre sarà disponibile su Amazon Prime Video il nuovo film di Riccardo Grandi. Ecco di cosa si tratta.

articolo di Adele Ramazzotti

Arriverà in streaming su Amazon Prime Video distribuito da Eagle Pictures a partire dal 17 Dicembre il nuovo film di Riccardo Grandi ‘Weekend’. Un thriller psicologico che vede protagonista un cast di attori tutti under 30: Jacopo Olmo Antinori, Filippo Scicchitano, Alessio Lapice ed Eugenio Franceschini.

I protagonisti del nuovo film di Grandi sono quattro ragazzi che si ritrovano bloccati in una baita di montagna. Chi li ha portati lì questo non lo sanno, ma scopriranno presto che per sopravvivere e liberarsi, dovranno affrontare un brutto evento che proprio in quella baita si è consumato tanti anni prima. Durante un weekend della loro adolescenza, un loro amico è morto. Chi lo ha ucciso?

“Questo è film è un mistero – thriller – ha raccontato il regista nell’intervista a Revenews.it – Un campo molto interessante da esplorare. Ed è stimolante anche il lavoro che si deve fare con gli attori affinché il gioco che viene ingaggiato con il pubblico sia mantenuto. Dargli quello che si aspetta ma non nel modo in cui se lo aspetta”

Terzo film di Riccardo Grandi, Weekend sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche; la pandemia però ha imposto una nuova linea di vita per i film che grazie alle piattaforme streaming possono continuare ad arrivare al pubblico.

“Non si tratta di una scelta migliore o peggiore – spiega Grandi – solo di un’altra via. C’è un po’ di malinconia ovviamente nel non poter uscire in sala, ma credo che grazie allo streaming molti film potranno avere una vita più lunga dal momento che queste piattaforme non sottostanno alle regole del mercato con cui una sala cinematografica deve fare i conti”

Vi lasciamo con l’intervista a Riccardo Grandi e vi ricordiamo che Weekend vi aspetta dal 17 dicembre su Amazon Prime Video.

Crediti foto@JESSICA GAUDIOSO – Eagles Pictures