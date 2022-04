Valeria Bruni Tedeschi in ‘Gli amori di Anais’: “Raccontiamo l’amore”

Dal 28 aprile arriva al cinema il nuovo film di Charline Bourgeois - Tacquet "Gli amori di Anais" con una stupenda Valeria Bruni Tedeschi.

Valeria Bruni Tedeschi insieme ad Anaïs Demoustier e Denis Podalydès sono i protagonisti del film ‘Gli amori di Anaïs’. Il film, diretto da Charline Bourgeois – Tacquet, racconta leggerezza e intelligenza, il desiderio, e l’amore intesi nella loro più completa espressione.

“Il personaggio che interpreto e quello di Anaïs non sono attirati dalle donne, quindi restano stupite dallo scoprire che c’è un’attrazione fisica, intellettuale.. ma questo è l’amore!” Valeria Bruni Tedeschi

Una commedia che guarda alla vita con il prisma della leggerezza e che pone al centro del racconto il desiderio inteso nel senso più ampio del termine.

Una Valeria Bruni Tedeschi splendida quella che vediamo nel ruolo di Emilie, intellettuale bella e sensuale. Charline Bourgeois – Tacquet, la regista, ha subito pensato a lei per il ruolo.

“Non ci ho messo molto a pensare a Valeria Bruni Tedeschi. Quando l’ho chiamata per sapere se accettava e lei ha detto: “Certo che sì!” sono quasi svenuta dalla gioia. Il suo accostamento con Anaïs ha rivelato che avevano due nature miracolosamente complementari: Anaïs, virtuosistica, molto precisa e con un innato senso del ritmo e dello spazio, e Valeria che si dà completamente a un ruolo, che può trafiggerti con un solo sguardo, esprimendo magnificamente un mix di potenza e fragilità, fino a portarti all’apice della sensualità” Charline Bourgeois – Tacquet

Un personaggio quello di Emilie che per certi aspetti incontra quello di Valeria nella vita reale non solo per l’età ma anche per come la affrontano.

“Emilie afferma “Ho 56 anni non c’è più molto che mi spaventi”. E penso che sia vero. Ero molto spaventata di invecchiare, ma ho scoperto che c’è una cosa bella. Avevo molta paura, ma poi da un’anno a questa parte mi è arrivata (e mi sono stupita) una sensazione di grande libertà e di non paura. E ci tengo a dirlo perché trovo che sia una buona notizia!” Valeria Bruni Tedeschi

Gli amori di Anaïs arriverà al cinema a partire dal 28 aprile distribuito da Officine Ubu.

Crediti foto@Ufficio stampa Manzo&Piccirillo