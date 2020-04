‘Un figlio di nome Erasmus’ in prima visione Tv a Pasqua. Ecco una clip esclusiva

'Un figlio di nome Erasmus' arriva dal 12 Aprile su tutte le piattaforme VOD, è la prima volta che un film ad alto budget debutta in streaming

Il 12 Aprile arriverà in prima visione assoluta ‘Un figlio di nome Erasmus’ divertente commedia diretta da Alberto Ferrari e con un poker di attori come Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti.

Il film, prima produzione cinematografica di Eagle Pictures, sarà disponibile dalla domenica di Pasqua sulle principali piattaforme VOD portando così con questo divertente road movie un po’ di allegria e spensieratezza nelle case degli italiani. Il debutto nelle sale cinematografiche era previsto per lo scorso 19 marzo, ma in seguito alle note ordinanza l’uscita era stata rinviata. ‘Un figlio di nome Erasmus’ è il primo lungometraggio ad alto budget che debutta in streaming senza passare dunque dalle sale cinematografiche.

Il film racconta le vicende di quattro amici quarantenni che si ritrovano in Portogallo per commemorare la scomparsa di una loro amica. Ma il viaggio riserva loro delle sorprese e soprattutto un segreto da svelare e un figlio: chi sarà il padre? In attesa di scoprire chi tornerà a casa con una famiglia allargata grazie al test del DNA, i quattro decidono di mettersi in viaggio alla ricerca di questo misterioso figlio aiutati da una ragazza che si offre di accompagnarli.

Nel cast anche l’affascinante Carol Alt che torna al cinema con questo film.

Vi mostriamo una clip in esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento con ‘Un figlio di nome Erasmus’ è da domenica 12 aprile su Sky, Timvision, Chili, Googleplay, Apple TV, Rakuten, Huawei e Infinity.

Crediti video e foto@Ufficio Stampa Manzo&Piccirillo