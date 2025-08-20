Madrina della terza edizione del Trapani Film Festival, Simona Cavallaro ci racconta il suo rapporto con la Sicilia e l’impegno per Gaza. L’intervista.

La terza edizione del Trapani Film Festival vede brillare come madrina d’eccezione Simona Cavallari, attrice dal talento versatile con all’attivo una carriera straordinaria tra cinema, televisione e teatro. Amatissima dal pubblico italiano, Cavallari ha un legame consolidato con quest’angolo di Sicilia: “Qui mi sento davvero a casa”, ci confessa, infatti, a Villa Margherita. “Tornare a Trapani, per me, è un ritorno in famiglia. Ho trascorso quindici estati a Favignana e quindi questo territorio fa parte della mia vita”.

“Poi, qui, ci sono amici veri, come Lello (Raffaele ‘Lele’ Vannoli, ndr), che i miei figli chiamano ‘zio’,  e molti giurati che già conoscevo. È quasi una vacanza, più che un impegno”. Spesso scenario di produzioni televisive e narrazioni cinematografiche, la Sicilia è stata – e continua a essere – scenario di grandi titoli. “È stata set di tantissimi film: io stessa ho girato qui almeno cinque volte, tra Montalbano e Il capo dei capi”, ricorda Cavallari.

Simona Cavallari
Foto di Simone Nicotra

“Però un conto è il set, che vive una sua dimensione, un altro è un festival che coinvolge le persone. Penso che sia un momento molto bello per la città: tutto è avvenuto in modo naturale, i De core sono persone semplici e accoglienti. E il festival è riuscito a integrarsi perfettamente con questo spirito”.

Elemento centrale, il mare – “per me è vita, salvezza”, ci dice – è insieme separazione e connessione. A tale proposito Simona Cavallari, negli ultimi mesi si è esposta su temi molto delicati legati ai drammi umani che si consumano a Gaza. “Per me è stato naturale. Non mi sono chiesta quali potessero essere le conseguenze sul lavoro: quando si parla di bambini, non ci dovrebbero essere esitazioni. Ho conosciuto famiglie palestinesi, ci sentiamo quasi ogni giorno. Se fosse successo a noi, sono certa che loro avrebbero fatto lo stesso”.

TFF Simona Cavallari
Foto HF4
TFF Simona Cavallari
Foto HF4

Mi chiedo spesso perché tante persone con grande visibilità non prendano posizione. Ci sono pressioni enormi: basti pensare a Susan Sarandon, che dopo essersi esposta è stata licenziata dalla sua agenzia. Evidentemente c’è la volontà che questo genocidio non venga raccontato. Eppure penso ai nostri grandi esempi: Troisi, Tognazzi… con il sorriso non smettevano mai di denunciare. Oggi, invece, vedo molta omologazione e poca voglia di esporsi”.

Tornando al cinema, Simona ha appena concluso un film girato in Calabria, “un’altra regione bellissima che ho scoperto dopo la Sicilia. Si chiama Heaven, ed è tratto da una storia vera: racconta la vicenda di una ragazza uccisa, contro la violenza sulle donne. Io interpreto la madre. È un progetto importante, che spero possa arrivare al cuore del pubblico”.