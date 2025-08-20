Francesco Torre e Lele Vannoli, rispettivamente fondatore e direttore artistico, ci raccontano il Trapani Film Festival 2025.

Dopo il successo della prima serata, il Trapani Film Festival firmato Francesco Torre (ideatore) e Lele Vannoli (Direttore Artistico) prosegue tra musica e cinema. «La prima è stata una grande serata. – ci dice subito Lele Vannoli – L’ho capito solo stamattina girando per Trapani. Mi ha fermato anche il sindaco di Favignana, tutti me l’hanno detto e ho capito che è andata bene». «Io l’ho capito ieri sera quando siamo saliti sul palco. – commenta Francesco Torre – Non avevamo visto la sala, poi i ragazzi di De Core hanno chiesto di accendere le luci e ho capito».

Tra scherzi e battute su un possibile rinnovo di questo sodalizio per l’edizione del prossimo anno, Vannoli e Torre ci raccontano questa terza edizione del Trapani Film Festival. Da un lato il cinema – con proiezioni e corti in concorso – e dall’altro la musica, con i concerti in programma.

«La musica parla col cinema – dice Torre – è il veicolo emotivo di qualsiasi tipo di opera, dal teatro al cinema fino alle mostre d’arte». E poi il De Core Podcast, che – secondo Vannoli – «dà anche un tocco, come tutta la musica che c’è nel nostro festival».

Foto di Simone Nicotra