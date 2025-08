Al Trapani Film Festival 2025 i cortometraggi sono protagonisti. Diciotto opere in gara, il pubblico vota i vincitori. Appuntamento il 18 e 19 agosto.

Tra le novità più attese della terza edizione del Trapani Film Festival, spazio speciale al cinema breve: il concorso di cortometraggi d’autore animerà le notti del 18 e 19 agosto (ingresso gratuito), a partire dalle 23:00, nella splendida cornice di Villa Margherita.

Diciotto i titoli in gara, selezionati su oltre 900 candidature da tutto il mondo, che affrontano tematiche contemporanee con sguardi innovativi: dalla tutela dell’ambiente ai diritti LGBTQ+, dalle sfide sociali al trauma collettivo, tra poesia e ironia, realtà e visione.

Il pubblico sarà protagonista assoluto: ogni spettatore potrà esprimere il proprio voto tramite QR code, contribuendo all’elezione del cortometraggio vincitore, che verrà annunciato durante la serata finale di sabato 24 agosto.

Trapani Film Festival: i cortometraggi in concorso

Tra i titoli in concorso: Fiabexit, Forse non essenzialmente tu, Free Spirits, Gli Elefanti, Hearts of Stone, Il Re del panino, Il rumore di un miracolo, Il tempo di un ricordo, In the box, Istanti, Kalem – The Pencil, Lost love, Real Fake, Scusa, Syria, Una faccia da cinema, Una notte ancora, Ya Hanouni.

Un programma che attraversa generi e linguaggi, passando dal realismo poetico alla metafora visionaria, dal dramma intimo alla commedia metacinematografica. Un caleidoscopio narrativo che apre fessure sulla realtà, attraverso lo sguardo di registi emergenti, start-up creative e voci indipendenti del cinema italiano e internazionale.

Il concorso dei cortometraggi si conferma così una vetrina d’eccellenza per il cinema breve, capace di coinvolgere attivamente il pubblico e dare spazio a nuove visioni nel cuore della Sicilia.

Il Trapani Film Festival è prodotto da 3 Points Productions SRLS, con il patrocinio del Comune di Trapani, in partenariato con CNA Trapani, HF4 Comunicazione, e Funweek come media partner. Collaborano anche Ente Luglio Musicale Trapanese, Università degli Studi di Palermo, Consorzio Universitario di Trapani, Airgest – Aeroporto di Trapani e Artisti 7607.

Info: www.trapanifilmfestival.com