Transformers 4, l’era dell’estinzione: gli errori che non hai mai notato nel film

Michael Bay dirige la saga dedicata agli autobot: Transformers 4, l'era dell'estinzione. Avevate notato questi errori?

Italia 1 il 29 aprile propone in prima serata “Transformers 4, l’era dell’estinzione” quarto capitolo della saga dedicata agli autobot e diretto da Michael Bay. Accolto non benissimo dalla critica è stato un successo al botteghino, ma anche questo film ha diversi errori.

Cominciamo subito dalla scena iniziale quando vengono depositati i ‘semi’ la cui esplosione farà estinguere i dinosauri. Vengono inquadrati i classici dinosauri dal collo lungo, che in verità si sono estinti prima della definitiva fine dei dinosauri.

Entriamo nel vivo del film; quando i cani robot inseguono Tessa (Nicola Peltz) e Cade (Mark Wahlberg) sui fili sospesi ci sono errori nelle inqaudrature. Dapprima i cani sono molto vicini ma dopo lo stacco su Wahlberg i robot sembrano più lontani fino a sparire dallo sfondo. Salvo poi riapparire subito dopo e molto molto vicini.

Anche nell’inseguimento nel campo di granturco ci sono errori di inquadratura. Una delle macchine della CIA urta su un fianco la macchina di Shane, che inizia a girarsi. Ma nell’inquadratura successiva la macchina di Shane non ha un graffio e stacca di molto l’auto della CIA.

Altro errore, ma non finiscono qui ce ne sarebbero altri, è legato ad una ciambella dolce. Nel laboratorio lo scienziato la sta mangiando ma non sempre le inquadrature la mostrano in modo cronologico. A volte la ciambella è quasi finita ma nell’inquadratura successiva è appena stata mordicchiata.

