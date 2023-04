Sarà nelle sale italiane dal 27 aprile il nuovo film di Makoto Shinkai, ‘Suzume’, già presentato a Berlino.

Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, Suzume sarà nelle sale italiane dal 27 aprile. Diretto da Makoto Shinkai, Suzume è il tredicesimo film del celebre regista giapponese, dopo Weathering with You che nel 2019 ha vinto il premio Animation of the Year del 43° edizione del Japan Academy Film Awards. Nel 2016, sempre in occasione dei JAFA, Shinkai ha inoltre vinto il premio Director of the Year per il film Your Name, il cui successo lo ha reso il terzo film animato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti di Shinkai The Garden of Words, Children Who Chase Lost Voices e 5 Centimeters per Second.

«Di base, Suzume è basato sull’enorme disastro avvenuto in Giappone dodici anni fa. – dice Shinkai – Non vedo l’ora di vedere come questo film sarà recepito dal pubblico internazionale: cosa ha senso, cosa no e qual è il terreno comune che attraversa le culture. L’imminente uscita internazionale del film spero mi regali la risposta a queste domande».

Suzume, la sinossi ufficiale

Quando i cieli diventano rossi e la terra trema, il Giappone si ritrova sull’orlo di un disastro. Un’adolescente determinata, Suzume, parte per una missione per salvare il suo paese. Lei è in grado di vedere le forze soprannaturali che altri non percepiscono, quindi tocca a lei chiudere le porte misteriose che stanno sprigionando il caos. Un pericoloso viaggio la attende, mentre il destino del paese poggia sulle sue spalle.