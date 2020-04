#iorestoacasa: su Chili arriva ‘Istmo’ il film con l’amata Agrado di ‘Tutto su mia madre’

In attesa di capire quale sarà il futuro dei cinema, dal 20 maggio arriva in prima assoluta su Chili per la campagna #iorestoacasa 'Istmo', il film di Carlo Fenizi con l'amatissima Antonia San Juan. Ecco il trailer in esclusiva